Время вспять: топ-6 золотых правил, которые помогут замедлить старение

Старение можно отстрочить с помощью внедрения в свой образ жизни определенных правил уже сейчас, если вам за 30-35 и уж тем более, если вам за 40-50.



Итак, геропротекторные методики:



1.Физическая активность. Наш мозг тратит очень много усилий на координацию движений. Именно поэтому, если мы хотим сохранить здоровую когнитивную функцию мозга, нам нужны не кроссворды, а быть активным, двигаться + упражнения на координацию движений. Например, танцы. А также уделять внимание мелкой моторике рук - любое творческое хобби руками пойдет на пользу.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Соблюдение принципов питания:

гипокалорийность рациона. В 40 лет вам нужно съедать меньше калорий, чем в 20

перераспределение потребления белка (больше получать его из растительной пищи)

сокращение потребления сахара и соли.

3.Нормализация сна. Здесь все понятно: плохо спим - плохо восстанавливаемся.



4.Отказ от вредных привычек бросить курить, существенно снизить употребление алкоголя.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Лекарства и БАД. По показаниям! Это не означает, что принимая ту или иную добавку мы сделаем себе лучше! Это значит, что принимать их нужно исключительно для коррекции, когда что-то идет не так.



6.Ранняя диагностика возрастозависимых заболеваний. Регулярный чек ап здоровья, чтобы вовремя заметить снижение функций организма и иметь возможность на это повлиять.



Ну и самое главное: все это работает только в комплексе и при систематичной практике.