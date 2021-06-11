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Время вспять: топ-6 золотых правил, которые помогут замедлить старение

Автор: Lite

Мы не можем омолодиться - невозможно повернуть процессы вспять. Но замедлить течение процессов старения возможно! Как? На этот вопрос ответила нутрициолог Лора Филиппова.

На странице в Instagram она перечислила топ-6 правил, которые помогут продлить молодость.

Старение можно отстрочить с помощью внедрения в свой образ жизни определенных правил уже сейчас, если вам за 30-35 и уж тем более, если вам за 40-50.

Итак, геропротекторные методики:

1.Физическая активность. Наш мозг тратит очень много усилий на координацию движений. Именно поэтому, если мы хотим сохранить здоровую когнитивную функцию мозга, нам нужны не кроссворды, а быть активным, двигаться + упражнения на координацию движений. Например, танцы. А также уделять внимание мелкой моторике рук - любое творческое хобби руками пойдет на пользу.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Соблюдение принципов питания:

  • гипокалорийность рациона. В 40 лет вам нужно съедать меньше калорий, чем в 20
  • перераспределение потребления белка (больше получать его из растительной пищи)
  • сокращение потребления сахара и соли.

3.Нормализация сна. Здесь все понятно: плохо спим - плохо восстанавливаемся.

4.Отказ от вредных привычек бросить курить, существенно снизить употребление алкоголя.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Лекарства и БАД. По показаниям! Это не означает, что принимая ту или иную добавку мы сделаем себе лучше! Это значит, что принимать их нужно исключительно для коррекции, когда что-то идет не так.

6.Ранняя диагностика возрастозависимых заболеваний. Регулярный чек ап здоровья, чтобы вовремя заметить снижение функций организма и иметь возможность на это повлиять.

Ну и самое главное: все это работает только в комплексе и при систематичной практике.

Напомним, что ранее диетолог Ольг Усенко перечислила топ-9 фруктов, которые можно худеющим.

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