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Как выбрать идеальный зимний крем: косметолог развеяла основные мифы

Новина українською → Суббота 05 декабря 2020 12:12
Как выбрать идеальный зимний крем: косметолог развеяла основные мифы Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Косметолог рассказала, как правильно выбрать крем для холодного времени года

Как правильно использовать зимний крем? Может ли он быть увлажняющим? За какое время до выхода на улицу его можно наносить? Замерзает ли он на коже? Разобраться в этом вопросе предложила в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

Специалист развеяла два основных мифа о подборе крема для холодного времени года и дала важные уточнения по использования косметического продукта.

Миф 1: зимой нельзя наносить крем перед выходом на улицу.

Но вы же не наносите его на пороге квартиры? В любом случае после нанесения крема и перед выходом на улицу проходит какое-то время, 15 минут точно. Вы умываетесь, наносите крем, завтракаете, причесываетесь, одеваетесь. Этого вполне достаточно, чтобы крем впитался.

Как выбрать идеальный зимний крем: косметолог развеяла основные мифы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы наносите макияж (тональные средства), то перед ним необходимо дать уходовому крему время впитаться - не менее получаса.

Миф 2: увлажняющий крем нельзя использовать зимой, иначе он замерзнет на морозе.

Во-первых, никакой крем не замерзнет на коже, потому что он принимает температуру тела. Во-вторых, увлажняющий - это просто слово. Нужно смотреть состав, и если он содержит только водные экстракты, тогда лучше оставить этот крем для теплого времени года. А если в нем есть защитные компоненты, такие как, например, масла, реже воски (они нужны для защиты в определенных случаях), это вполне защитный крем, даже если он "увлажняющий".

Как выбрать идеальный зимний крем: косметолог развеяла основные мифы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому ориентируемся не на надпись на коробочке, а на состав, на то, для какой задачи этот крем, какое состояние у кожи, какие потребности, регион проживания, время года и т. п.

Например: крем может содержать морские полисахориды (которые увлажняют кожу), но его основа может быть восковая, масляная или глицериновая – и тогда крем будет защищать кожу от ветра, холода и мороза.

Напомним, что ранее нутрициолог Лачина Джанкулиева рассказала, как избежать сухости кожи в холодное время года.

Кстати, фитнес-тренер и эксперт по питанию Катя Медушкина рассказала, как предотвратить появление сосудистых "звездочки".

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