Як вибрати ідеальний зимовий крем: косметолог розвіяла основні міфи

Косметолог розповіла, як правильно вибрати крем для холодної пори року

Як правильно використовувати зимовий крем? Чи може він бути зволожуючим? За який час до виходу на вулицю його можна наносити? Чи замерзає він на шкірі? Розібратися в цьому питанні запропонувала в Instagram косметолог Ольга Петруніна.

Фахівець розвіяла два основних міфу про підбір крему для холодної пори року і дала важливі уточнення щодо використання косметичного продукту.

Міф 1: взимку не можна наносити крем перед виходом на вулицю.

Але ви ж не наносите його на порозі квартири? У будь-якому випадку після нанесення крему і перед виходом на вулицю проходить якийсь час - 15 хвилин точно. Ви вмиваєтеся, наносите крем, снідаєте, причісуєтесь, одягаєтеся. Цього цілком достатньо, щоб крем вбрався.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви наносите макіяж (тональні засоби), то перед ним необхідно дати уходовому крему час вбратися - не менше півгодини.



Міф 2: зволожуючий крем можна використовувати взимку, інакше він замерзне на морозі.

По-перше, ніякий крем не замерзне на шкірі, тому що він приймає температуру тіла. По-друге, зволожуючий - це просто слово. Потрібно дивитися склад, і якщо він містить тільки водні екстракти, тоді краще залишити цей крем для теплого часу року. А якщо в ньому є захисні компоненти, такі як, наприклад, олії, рідше воски (вони потрібні для захисту в певних випадках), це цілком захисний крем, навіть якщо він "зволожуючий".

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому орієнтуємося не на напис на коробочці, а на склад, на те, для якої завдання цей крем, який стан шкіри, які потреби, регіон проживання, пори року і т. п.



Наприклад: крем може містити морські полісахориди (які зволожують шкіру), але його основа може бути воскова, масляна або гліцеринова – і тоді крем буде захищати шкіру від вітру, холоду і морозу.

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