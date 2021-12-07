Выспаться по-королевски: 8 проверенных советов для сна от Кейт Миддлтон, Меган Маркл и королевы Елизаветы

В современном мире с его стрессами и напряженными периодами здоровый полноценный сон обретает особую значимость. И членам королевской семьи это знакомо как никому.
Поэтому у них давно есть ряд проверенных лайфхаков для сна. Перенимаем королевские привычки!
Кейт Миддлтон
У многодетной мамы есть четкое правило - спать ложиться не позже 22:30 вечера. Если придерживаться такого распорядка в течение нескольких недель, вы легко отстроите график пробуждений, будете качественно отдыхать и, соответственно, лучше выглядеть.
Еще один секрет от Кейт, которая обожает готовить сама для мужа и детей - устраивать ранние ужины. Герцогиня принимается за дело уже в 18:00, чтобы за несколько часов до сна никто не наедался.
Кейт Миддлтон обожает прогулки на свежем воздухе (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
И последний лайфхак от Миддлтон для здорового сна - достаточная активность днем и ежедневное пребывание на свежем воздухе. Особенно Кейт любит устроить совместную с принцем Уильямом и детьми прогулку или отправиться выгуливать своих собак.
Меган Маркл
Меган относится к тем людям, что верит в магию утра. Подъем жена принца Гарри предпочитает ранний - около 4. Именно этот прием помогает ей отрегулировать распорядок всего дня и ранний отход ко сну.
Мама Меган Маркл - учитель йоги, и она давно переняла привычку начинать свой день с ряда асан. В одном из интервью дважды мама призналась, что практика дает ей гибкость и силу, внутреннее счастье, повышенную умственную сосредоточенность, большую способность расслабляться, снижение беспокойства и лучший сон.
Меган Маркл обожает йогу и витаминные смузи (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Пока многие стремятся по утрам получить свою дозу кофеина, Меган пробуждается с помощью витаминного коктейля. "Я добавляю в него яблоко, капусту, шпинат, лимон и имбирь и я уверена, что это намного лучше, чем чашка эспрессо", - делится знаменитость.
Королева Елизавета II
Чай Earl Grey для королевы - лучшее завершение дня. Он дарит спокойствие и умиротворение, уверена Елизавета II. А значит, и способствует засыпанию.
Ужин в одиночестве - еще одна слабость королевы, если верить инсайдерам. Эта привычка насладиться ужином без отвлекающих факторов, проанализировать и оценить свой день помогает успокоить мысли и настроиться на здоровый сон и полноценный отдых.
Королева предпочитает чай и ужин в одиночестве (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)