Не высушивать и выбрать нужный цвет: косметолог научила правильно делать маску из глины

Глина для лица - польза или вред? Чтоб ответить на этот вопрос, нужно разобраться в плюсах и минусах этого чудо-продукта и выяснить кому он будет полезен, а кто должен удержаться от его использования.

Косметолог Татьяна Моторина на странице в Instagram научила правильно использовать маски из глин.

У маски из глины, определенно, есть масса достоинств. Не зря же наши бабульки ее используют уже много веков.

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Глиняные маски — один из лучших способов снять воспаление с кожи, очистить ее+ поросуживающий эффект и т.д.

Но глина работает как пылесос, высасывая из кожи все подряд. Вместе с излишками нашего кожного сала, мы теряем влагу.

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А беда в том, что многие пользуются масками из глины не правильно. Нам же нужно "очищение до скрипа".



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Нельзя полностью высушивать маску. Вы получете, конечно, чистую, но ужасно сухую кожу. Так что не удивляйтесь, если через пару дней она "порадует" вас россыпью прыщей.

Как правильно делать маску из глины

Чтобы противостоять высушиванию, но получить от глины на лице все имеющиеся бонусы, важно проводить процедуру в две фазы из имеющихся трех.

Первые две фазы чрезвычайно полезны: влажная фаза, когда вы только нанесли маску, позволяет коже получить все доступные минералы, в то время как вторая фаза, полусухая, охлаждает и матирует кожу. Но избегайте третьего шага. Потому что третья (сухая) фаза — время, когда глина начинает тянуть влагу из вашей кожи.

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Для людей с чувствительной кожей, которые используют глиняные маски, фаза сушки - это вообще катастрофа.

Какого цвета глину выбрать?

Имейте в виду, что цвет глиняной маски может подсказать, какому типу кожи она больше подходит.

Так, белую глину можно использовать почти всем, поскольку она самая нежная и может похвастаться высоким содержанием кремнезема.

Зеленая и голубая глина подходят для более жирной, комбинированной.

Розовая и черная глина — идеальные варианты для нормальной кожи.

Наконец, менее известную желтую глину стоит попробовать обладателям тусклой или поврежденной на солнце кожи.