ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не висушувати і вибрати потрібний колір: косметолог навчила правильно робити маску з глини

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 08:38
Не висушувати і вибрати потрібний колір: косметолог навчила правильно робити маску з глини Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Глина для обличчя -користь чи шкода? Щоб відповісти на це питання, потрібно розібратися в плюсах і мінусах цього диво-продукту і з'ясувати кому він буде корисний, а хто повинен утриматися від його використання.

Косметолог Тетяна Моторіна на сторінці в Instagram навчила правильно використовувати маски з глин.

У маски з глини, безумовно, є купа переваг. Не дарма ж наші бабульки її використовують вже багато століть.

Глиняні маски - один з кращих способів зняти запалення з шкіри, очистити її+ поросуживающий ефект і т. д.

Але глина працює як пилосос, висмоктуючи зі шкіри все підряд. Разом з надлишками нашого шкірного сала, ми втрачаємо вологу.

А біда в тому, що багато хто користується масками з глини не правильно. Нам же потрібно "очищення до скрипу".

Не можна повністю висушувати маску. Ви отримаєте, звичайно, чисту, але жахливо суху шкіру. Так що не дивуйтеся, якщо через пару днів вона "порадує" вас розсипом прищів.

Як правильно робити маску з глини

Щоб протистояти висушування, але отримати від глини на обличчі всі наявні бонуси, важливо проводити процедуру у дві фази з наявних трьох.

Перші дві фази надзвичайно корисні: волога фаза, коли ви тільки нанесли маску, дозволяє шкірі отримати всі доступні мінерали, в той час як друга фаза,напівсуха, охолоджує і матує шкіру. Але уникайте третього кроку. Тому що третя (суха) фаза -час, коли глина починає тягнути вологу з вашої шкіри.

Для людей з чутливою шкірою, які використовують глиняні маски, фаза сушіння -це взагалі катастрофа.

Якого кольору глину вибрати?

Майте на увазі, що колір глиняної маски може підказати, якого типу шкіри вона більше підходить.

Так, білу глину можна використовувати майже всім, оскільки вона найніжніша і може похвалитися високим вмістом кремнезему.

Зелена і блакитна глина підходять для більш жирної, комбінованої.

Рожева і чорна глина - ідеальні варіанти для нормальної шкіри.

Нарешті, менш відому жовту глину варто спробувати власникам тьмяною або пошкодженої на сонці шкіри.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина навчила боротися з чорними цятками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса косметолог уход за лицом
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Великдень в Україні буде холодним і мокрим: прогноз синоптиків на травневі свята
Великдень в Україні буде холодним і мокрим: прогноз синоптиків на травневі свята