Взять на заметку: Эмили Ратаковски показала, как быстро сделать кожу упругой и сияющей

Эмили Ратаковски стала мамой совсем недавно. И спустя месяц супермодель, актриса и бизнесвумен уже демонстрировала железный пресс . Другие секреты своего цветущего внешнего вида в такой загруженный период для каждой мамы она выдала несколько часов назад.

Эмили Ратаковски ранее рассказывала, что сохранить кожу тела упругой ей помогло натуральное масло с витаминами от True Botanicals, которым она пользовалась ежедневно. Девушка призналась, что просто одержима этим продуктом, и именно он помог ей предотвратить растяжки.

Эмили Ратаковски обожает маски и патчи (фото: instagram.com/emrata)

Теперь же модель продемонстрировала, как она ухаживает за кожей лица. Когда у молодой мамы выдается свободная минутка, она делает простые ритуалы для быстрого результата. К примеру, накладывает гидрогелевую маску. К слову, недавно Эмили начала выпускать эти любимые девушками по всему бьюти-продукты.