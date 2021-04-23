Взять на заметку: Эмили Ратаковски показала, как быстро сделать кожу упругой и сияющей

Эмили Ратаковски стала мамой совсем недавно. И спустя месяц супермодель, актриса и бизнесвумен уже демонстрировала железный пресс. Другие секреты своего цветущего внешнего вида в такой загруженный период для каждой мамы она выдала несколько часов назад.
В своем блоге Эмили показала, что помогает ей вернуть свежесть и упругость кожи лица.
Эмили Ратаковски ранее рассказывала, что сохранить кожу тела упругой ей помогло натуральное масло с витаминами от True Botanicals, которым она пользовалась ежедневно. Девушка призналась, что просто одержима этим продуктом, и именно он помог ей предотвратить растяжки.
Эмили Ратаковски обожает маски и патчи (фото: instagram.com/emrata)
Теперь же модель продемонстрировала, как она ухаживает за кожей лица. Когда у молодой мамы выдается свободная минутка, она делает простые ритуалы для быстрого результата. К примеру, накладывает гидрогелевую маску. К слову, недавно Эмили начала выпускать эти любимые девушками по всему бьюти-продукты.
Ранее мы писали, что Эмили отправилась на прогулку в мини-юбке и молочной блузе, дополнив наряд белыми кедами.