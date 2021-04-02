Взять на заметку: Кендалл Дженнер демонстрирует самый модный весенний маникюр

Кендалл Дженнер, как и ее младшая сестра Кайли, обожает необычные решения для красивых рук. Несколько часов назад в ее блоге появился новый вариант стильного и красочного маникюра для нового сезона.

Кендалл выбрала миндалевидную форму ногтей средней длины (по меркам знаменитых сестер, которые часто выбирают ногти умопомрачительной длины). Мастер сделала ровное нейтральное покрытие, на каждом ногте прорисовав также красочные разноцветные "кремовые потеки". Выгляди мило и забавно, а к тому же вполне в духе главного весеннего праздника - Пасхи. Как рассудила сама Кендалл, написав: "К Пасхе готова".

Кендалл с новым маникюром (фото: instagram.com/kendalljenner)

К слову, на странице ее мастера по маникюру есть еще много идей в таком же стиле. Вдохновляемся!

Варианти стильного весеннего маникюра (фото: instagram.com/lisa_kon_)

Ранее Кендалл также записала со своей сестрой Кайли видео по макияжу. И хотя сестры больше веселятся, чем делают макияж, получилось весьма забавно и стильно.