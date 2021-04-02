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Взяти на замітку: Кендалл Дженнер демонструє модніший весняний манікюр

Новость на русском → США, П'ятниця 02 квітня 2021 18:34
Взяти на замітку: Кендалл Дженнер демонструє модніший весняний манікюр Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер, як і її молодша сестра Кайлі, обожнює незвичайні рішення для гарних рук. Кілька годин тому в її блозі з'явився новий варіант стильного і яскравого манікюру для нового сезону.

Знімок дівчина запостила в сторіз свого блогу.

Кендалл вибрала мигдалеподібну форму нігтів середньої довжини (за мірками знаменитих сестер, які часто вибирають нігті просто неймовірної довжини). Майстер зробила рівне нейтральне покриття, на кожному нігті промалювавши також різнокольорові барвисті "кремові потьоки". Виглядає мило і кумедно, а до того ж цілком у дусі головного весняного свята - Великодня. Як розсудила сама Кендалл, написавши: "До Великодня готова".

Взяти на замітку: Кендалл Дженнер демонструє модніший весняний манікюр

Кендалл з новим манікюром (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, на сторінці майстра з манікуру є ще багато ідей в такому ж стилі. Надихаємося!

Взяти на замітку: Кендалл Дженнер демонструє модніший весняний манікюрВзяти на замітку: Кендалл Дженнер демонструє модніший весняний манікюр

Взяти на замітку: Кендалл Дженнер демонструє модніший весняний манікюрВаріанти стильного весняного манікюру (фото: instagram.com/lisa_kon_)

Раніше Кендалл також записала зі своєю сестрою Кайлі відео з макіяжу. І хоча сестри більше веселяться, ніж роблять макіяж, вийшло досить цікаво і стильно.

Нагадаємо, днями Кендалл Дженнер також блиснула своєю досконалою фігурою в стильному образі для спорту.

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