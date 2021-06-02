ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Взять на заметку: юная дочь Джуда Лоу демонстрирует роскошный вечерний образ

Новина українською →
Великобритания, Среда 02 июня 2021 14:07
Взять на заметку: юная дочь Джуда Лоу демонстрирует роскошный вечерний образ Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Айрис Лоу давно стала лицом косметической линии Dior. И теперь делится новыми кадрами с рекламных кампаний. Очередной кампейн получился невероятно стильным и соблазнительным. Все дело - в красном цвете, который стал ключевым для созданного образа.

Айрис показала новую фотосессию у себя в блоге, покорив фолловеров своей необычайной красотой.

"С любовью, Rouge Dior дает мне стойкий эффект на каждый день. Я в своем любимом оттенке #999. Найдите свой в последней коллекции", - написала 20-летняя дочь Джуда Лоу.

Визажисты бренда сделали модели выразительный макияж с небольшими стрелками, коричневыми тенями и ярко-красными губами. Девушка одета в красный свитер, который отлично сочетался по цветовой гамме с остальными деталями лука. Последний штрих - ярко-красный маникюр.

Взять на заметку: юная дочь Джуда Лоу демонстрирует роскошный вечерний образВзять на заметку: юная дочь Джуда Лоу демонстрирует роскошный вечерний образВзять на заметку: юная дочь Джуда Лоу демонстрирует роскошный вечерний образВзять на заметку: юная дочь Джуда Лоу демонстрирует роскошный вечерний образАйрис Лоу в новом кампейне (фото: instagram.com/lirisaw)

Такой макияж станет отличным вариантом для вечернего выхода, свидания или встречи с подругами. Главное - найти свой красный оттенок, который, как известно, есть у всех.

"Поздравляю с таким удивительным кампейном", "Вау, красивая", "Красота", "Ты моя любовь", "Убила своей красотой", "Восхитительный ангел, прекрасная принцесса", "Вау", "Чистая красота", - восхищаются фанаты одной из самых популярных звезд сети.

Ранее девушка отправилась на "Формулу-1" в соблазнительном наряде, надев топ на голое тело.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Красота актер актриса красота мода Джуд Лоу дочь
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Академик НАН объяснил, стоит ли бояться новых мутаций коронавируса
Академик НАН объяснил, стоит ли бояться новых мутаций коронавируса