Взять на заметку: юная дочь Джуда Лоу демонстрирует роскошный вечерний образ

Айрис Лоу давно стала лицом косметической линии Dior. И теперь делится новыми кадрами с рекламных кампаний. Очередной кампейн получился невероятно стильным и соблазнительным. Все дело - в красном цвете, который стал ключевым для созданного образа.

Айрис показала новую фотосессию у себя в блоге , покорив фолловеров своей необычайной красотой.

"С любовью, Rouge Dior дает мне стойкий эффект на каждый день. Я в своем любимом оттенке #999. Найдите свой в последней коллекции", - написала 20-летняя дочь Джуда Лоу.

Визажисты бренда сделали модели выразительный макияж с небольшими стрелками, коричневыми тенями и ярко-красными губами. Девушка одета в красный свитер, который отлично сочетался по цветовой гамме с остальными деталями лука. Последний штрих - ярко-красный маникюр.

Айрис Лоу в новом кампейне (фото: instagram.com/lirisaw)

Такой макияж станет отличным вариантом для вечернего выхода, свидания или встречи с подругами. Главное - найти свой красный оттенок, который, как известно, есть у всех.

"Поздравляю с таким удивительным кампейном", "Вау, красивая", "Красота", "Ты моя любовь", "Убила своей красотой", "Восхитительный ангел, прекрасная принцесса", "Вау", "Чистая красота", - восхищаются фанаты одной из самых популярных звезд сети.