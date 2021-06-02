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Взяти до уваги: юна дочка Джуда Лоу демонструє розкішний вечірній образ

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Великобританія, Середа 02 червня 2021 14:07
Взяти до уваги: юна дочка Джуда Лоу демонструє розкішний вечірній образ Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Айріс Лоу давно стала обличчям косметичної лінії Dior. І тепер ділиться новими кадрами з рекламних кампаній. Черговий кампейн вийшов неймовірно стильним і спокусливим. Вся справа - в червоному кольорі, який став ключовим для створеного образу.

Айріс показала нову фотосесію у себе в блозі, підкоривши фоловерів своєю надзвичайною красою.

"З любов'ю, Rouge Dior дає мені стійкий ефект на кожен день. Я в моєму улюбленому відтінку #999. Знайдіть свій в останній колекції", - написала 20-річна дочка Джуда Лоу.

Візажисти бренду зробили моделі виразний макіяж з невеликими стрілками, коричневими тінями і яскраво-червоними губами. Дівчина одягнена в червоний светр, який відмінно поєднувався за колірною гамою з іншими деталями лука. Останній штрих-яскраво - червоний манікюр.

Взяти до уваги: юна дочка Джуда Лоу демонструє розкішний вечірній образВзяти до уваги: юна дочка Джуда Лоу демонструє розкішний вечірній образВзяти до уваги: юна дочка Джуда Лоу демонструє розкішний вечірній образВзяти до уваги: юна дочка Джуда Лоу демонструє розкішний вечірній образАйріс Лоу в новому кампейні (фото: instagram.com/lirisaw)

Такий макіяж стане відмінним варіантом для вечірнього виходу, побачення або зустрічі з подругами. Головне - знайти свій червоний відтінок, який, як відомо, є у всіх.

"Вітаю з таким дивовижним кампейном", "Вау, красива", "Краса", "Цей мейк-ап - це щось", "Ти моя любов", "Вбила своєю красою", "Чудовий ангел, прекрасна принцеса", "Вау", "Чиста краса", - захоплюються фанати однієї з найпопулярніших зірок мережі.

Раніше дівчина вирушила на "Формулу-1" в спокусливому вбранні, одягнувши топ на голе тіло.

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