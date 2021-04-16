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Женщина-вамп: Барбара Палвин показала, как сделать вечерний макияж на выход

Новина українською → США, Пятница 16 апреля 2021 21:24
Женщина-вамп: Барбара Палвин показала, как сделать вечерний макияж на выход Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвин продемонстрировала новый вечерний образ, но пока что не раскрыла тайну, что это за проект. Выглядит модель потрясающе, а потому берем макияж на заметку!

Снимок супермодель опубликовала в своем блоге сети Instagram.

Барбара Палвин, которая обычно ходит без макияжа и выглядит совершенно юной, в этот раз предстала в образе женщины-вамп. Над ее луком работала целая команда профессионалов, которых она отметила в блоге. Поэтому многие фанаты просто обомлели при виде такой красоты, не сразу узнав любимицу.

Женщина-вамп: Барбара Палвин показала, как сделать вечерний макияж на выход

Барбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Изюминка вечернего мейк-апа от Палвин - smoky eyes с серыми четкими контурами и растушеванными посередине тенями песочного оттенка. Такой эффект зрительно увеличивает глаза, делая их к тому же более "распахнутыми".

Тон модели сделали мягким, с персиковым оттенком, добавив румянца на щеках. Губы прокрасили коричневым карандашом, слегка выходя за естественный контур, и блеском. А брови сделали выразительными, но без четких линий. Завершающим штрихом стали блики хайлайтера, без которых не обходится ни один модный макияж уже несколько лет. Получилось соблазнительно и стильно.

Ранее Барбара показала, какую одежду выбирает, сидя дома на карантине.

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