ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Жидкие волосы - главный звездный бьюти-тренд: как легко повторить укладку самостоятельно

Новина українською →
Понедельник 11 октября 2021 19:19
Жидкие волосы - главный звездный бьюти-тренд: как легко повторить укладку самостоятельно Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/chrisappleton1)
Автор: Ольга Турчаникова

Стеклянная кожа, пушистые брови, отдохнувшее лицо - знакомые всем бьюти-тренды. А теперь на горизонте появился новый, и по нему уже сходит с ума мир шоу-бизнеса - liquid hair, или жидкие волосы.

Изучаем самые яркие примеры звезд и разбираемся, как повторить тренд в домашних условиях.

Гладкие, отполированные до блеска волосы и ранее были модными. Но потом их "смыли" натуральные "пляжные" волны, естественные укладки и натуральные объемные. И вот блестящие и струящиеся волосы вновь вернулись. Сегодня этот тренд стал одним из самых востребованных среди звезд, инфлюенсеров и блогеров.

Главная особенность таких волос - безупречная гладкость и здоровый блеск. Они мягкие на ощупь и буквально переливаются, напоминая струи водопада. Такие укладки вдруг стали популярны не только в повседневной жизни знаменитостей, многие из ниъ выходят с зеркальными волосами на красные дорожки и светские ивенты.

Гладкие волосы вновь в моде (видео: instagram.com/holliedoesmyhair)

У стилистов-парикмахеров есть целый арсенал средств, чтобы добиться нужного эффекта надолго, включая кератиновое выпрямление. Но повторить этот трюк можно и в домашних условиях, учитывая несколько нюансов. Первый и самый главный: залог здорового блеска волос - их здоровое состояние. Поэтому, в первую очередь, волосы нужно подготовить с помощью питательной маски, бальзама и специальных разглаживающих средств. Перед сушкой и использованием утюжка не забывайте про термозащиту. Добиться нужного блеска помогут уксус для волос и ламеллярная вода.

Жидкие волосы - главный звездный бьюти-тренд: как легко повторить укладку самостоятельноДженнифер Лопес (фото: instagram.com/chrisappleton1)Жидкие волосы - главный звездный бьюти-тренд: как легко повторить укладку самостоятельноДжоди Комер (фото: instagram.com/jodiemcomer)

Жидкие волосы - главный звездный бьюти-тренд: как легко повторить укладку самостоятельноКим Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian) Жидкие волосы - главный звездный бьюти-тренд: как легко повторить укладку самостоятельноКайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner) Жидкие волосы - главный звездный бьюти-тренд: как легко повторить укладку самостоятельноБарбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Жидкие волосы - главный звездный бьюти-тренд: как легко повторить укладку самостоятельноДеми Мур (фото: instagram.com/demimoore)Жидкие волосы - главный звездный бьюти-тренд: как легко повторить укладку самостоятельноДжиджи Хадид, Донателла Версаче и Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Также мы писали про 3 секрета красоты Кейт Миддлтон, которые может повторить каждая.

Читайте LITE в Google News
Дженнифер Лопес Ким Кардашьян Деми Мур Шоу-бизнес Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Не забудьте перевести часы: когда переходим на зимнее время
Не забудьте перевести часы: когда переходим на зимнее время