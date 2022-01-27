"Жидкий боб": стилисты показали самую многообещающую прическу 2022
Эта стрижка способна сделать практически любые волосы эффектными, а их обладательницу – заставить почувствовать себя просто кинозвездой.
В 2022 моду диктует прямота: никаких завитков, никаких развевающихся волос, идеальное выпрямление... Одним словом, стилисты советуют остановиться на одном главном тренде: жидкий боб (liquid – струящийся, как вода, а не жидкий, потому что не хватает густоты!).
Эта прическа сочетает шелковистые волосы, которые стекают, как вода, со стрижкой года, бобом, именно так ее называет vogue.fr.
Никаких кудряшек! (фото: instagram.com/jourdandunn)
"Жидкий боб": что это такое
Жидкие волосы захватили Instagram! Посмотрите в социальных сетях, и мы могли бы увидеть Ким Кардашьян, Хейли Бибер и даже Люси Хейл, перенявших эту тенденцию шелковых волос в сочетании с бобом. Гладкие волосы, которые, кажется, струятся, мягкое прикосновение и эластичность – это и есть та самая прическа.
Боб обещает стать стрижкой года (фото: instagram.com/muah_sabalevskaya)
Как добиться эффекта струящихся волос в домашних условиях?
Хорошие новости: можно придать блеск своим волосам, не выходя из дома, с помощью нескольких хорошо подобранных продуктов. Что нужно?
- Интенсивная кератиновая процедура, которая устранит все пушистость, придаст волосам блеск, сияние и эластичность.
- Затем следует сглаживание, чтобы сделать их максимально жесткими.
- Результат: волосы такие гладкие, блестящие и шелковистые, что их можно сравнить с шелком.
Раньше стилисты показали цвет волос, который обещает стать самым трендовым в 2022 году.