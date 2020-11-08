Жир с живота уйдет: Анита Луценко показала самые действенные упражнения для идеального пресса

Анита Луценко не прочь продемонстрировать результат своих трудов в спортзале поклонникам - шикарное тело. Но еще тренер не скрывает своих серкетов упругих ягодиц и плоского живота: нужно... трудиться! Только и всего.

Вот и на этот раз Луценко в своем микроблоге решила долго не рассуждать, как же достичь той самой мечты - фигуры, которая будет радовать в зеркале, а все будут ею восхищаться. Анита просто напомнила: если вы ждали знак, то это он, все - на коврик!

"Если ты ждала знак - вот он! Пресс:

Касание носков, 15 раз, 2 подхода.

Пресс + активация внутренней поверхности бедер, 15 раз, 2 подхода,

Велосипед, 20 раз, 2 подхода.

Но невзначай напоминаю, что жир сверху с живота уходит тогда, когда процент жира падает во всем теле. А это происходит не за счет тренировок, а за счет питания", - добавила тренер, напоминая, что здоровое питание никто тоже не отменял.

Анита Луценко знает толк в прессе (видео: instagram.com/anitasporty/)

Напомним, недавно Анита Луценко рассказала, можно ли есть макарошки и картошку и не толстеть. Луценко рассказала, что не стоит бояться одного "вредного" продукта и во всем его винить, но при этом позволять себе другие, например, сладости. Тренер напомнила, чем больше себя ограничиваешь в чем-то, тем больше может потянуть на другую "запретную" еду.