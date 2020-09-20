Я — отражение их комплексов: Анна Седокова дала жесткий отпор хейтерам

Бывшая участница популярной украинской группы "ВИА Гра Анна Седокова на днях призналась, что в третий раз вышла замуж - 6 сентября она сочеталась законным браком с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который младше ее на 9 лет. По словам артистки, церемония была тайной и без лишней огласки.

Подобная новость вызвала бурную реакцию среди пользователей сети, при этом многие осудили Анну и оставили в ее адрес много неприятных слов. Ей припомнили, что у нее трое детей от разных мужчин, а также то, что Янис бросил из-за нее жену с маленьким ребенком. Седокова не стала молчать и в своем Instagram дала жесткий отпор хейтерам.

Публикацию певица сопроводила свадебным фото, на котором они с Янисом запечатлены с детьми Анны - старшей дочерью Алиной и сыном Гектором.

Анна Седокова показала милое фото с новоиспеченным мужем и своими детьми от предыдущих отношений (фото: instagram.com/annasedokova)

Исполнительница вспомнила, как после первого развода в нее не верила даже собственная мать и утверждала, что она не будет никому нужна с ребенком на руках. Однако она доказала, что все они были неправы.

"Девочки и дети или из серии "Ты никому не будет нужна со своими детьми"... Сейчас будет важный пост для тех, кому это важно и нужно. В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала, что я Никому не буду нужна. Со своим ребёнком. Разведёнка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе", - отметила Седокова.

Анна Седокова старше третьего мужа Яниса Тиммы на 9 лет (фото: instagram.com/annasedokova)

Певица считает, что когда люди пишут ей плохие и неприятные вещи в сети - на самом деле они пишут о себе, и это говорят их собственные комплексы.

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"После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров . Одна девушка под невинной фото в свадебном аккаунте написала "Я ее раньше обожала, я сейчас ненавижу". Она и сейчас подписана на меня ... Женщины за 40, преимущественно почему то блондинки, пишут мне едкие комменты типа "опять замуж" или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя..." - уверена артистка.

Анна призвала всех быть добрее, верить в любовь и в то, что жизнь может измениться к лучшему в любом возрасте.

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"Этот пост не о разводах и свадьбах. Этот пост именно о этой самой вере в себя! Этот пост о доброте и большом сердце с которым как мужчина, так и женщина принимает детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, любовь не злости и зависти. Жизнь может развернуться и полностью измениться в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда. На фото лишь половина наших детей, их в два раза больше. И я благодарна моему самому мудрому и сильному мужу Янису Тимме за то, что не сдался и каждый день является примером во всем для многих из нас и особенно для меня. Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда!!! Никогда не думайте, что это конец. Это всего лишь новое начало", - зарядила позитивной мотивацией 37-летняя певица.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились (фото: instagram.com/weddingbymercury)

Публикация быстро набрала тысячи комментариев - многие фолловеры поддерживают Анну и благодарят ее за такие честные и мотивирующие слова, другие же опять оставляют в ее адрес негативные отзывы.

Напомним, экс-"ВИА Гра" Анна Седокова тайно вышла замуж и показала первые фото с третьей свадьбы, что прошла в Барвихе под Москвой.

Ранее сообщалось, что 37-летняя Анна Седокова поделилась подробностями помолвки с 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой, которая состоялась в Майями.