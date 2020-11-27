14 лет домашнего насилия: ведущая Надежда Матвеева шокировала признанием

Украинская ведущая поддержала всемирную акцию "16 дней против насилия"
Украинская ведущая Надежда Матвеева решила поделиться горькими воспоминаниями о своем детстве и рассказать правду подписчикам. Тем самым она поддержала всемирную акцию "16 дней против насилия", в рамках которой известные люди делятся своим опытом о пережитом.
Надежда рассказала в своем Instagram, что протяжении 14 лет была жертвой рук отца. Знаменитость показала свою детскую фотографию, на которой, по ее словам, она очень похожа на папу.
"14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства и личность. Когда мама обращалась за защитой в милицию, ей говорили: "Вызывайте, если будет прямая угроза жизни". Она несколько раз подавала на развод, а суд отказывал, потому что нужно беречь семью - ячейку советского общества", - написала Надежда.
По словам ведущей, о домашнем насилии молчать нельзя, поєтому она решилась опубликовать такой откровенный пост-признание.
"Я выросла и, кажется, стала сильной. Уже похоронила отца, берегу маму. Благодарна родителям за то, что у меня есть жизнь. Мне проще было бы не рассказывать вам об этом. Но сейчас нельзя молчать о насилии над женщинами. Это ведь не только история моей семьи. Почти треть (30%) всех женщин в мире подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера. Решать эту по-прежнему актуальную проблему необходимо на уровне семьи, общества, государства. Нельзя молчать, нужно действовать", - поделилась Матвеева.
В комментариях пользователи согласились с Надей, что в СССР было трудно развестись и что-либо доказать.
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