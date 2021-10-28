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15-летняя дочь Анджелины Джоли в перешитом платье матери произвела фурор в Лондоне

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Лондон, Четверг 28 октября 2021 13:01
15-летняя дочь Анджелины Джоли в перешитом платье матери произвела фурор в Лондоне Анджелина Джоли с дочерьми (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель в последнее время в центре внимания. Девочка, которая ранее позиционировала себя как мальчика, наконец остановилась в своих гендерных поисках. Теперь она демонстрирует стильные и изысканные наряды, которые заимствует из маминого гардероба.

Новый выход юной наследницы знаменитых актеров произвел фурор.

Накануне состоялась очередная премьера "Вечных" в Лондоне. 15-летняя девочка пришла туда в компании мамы, а также своих братьев и сестер. Она была одета в черно-белое платье Dior, в котором в 2019-м году на публике появлялась Анджелина Джоли. Тогда актриса путешествовала с промо-туром ленты "Малефисента: Владычица тьмы".

15-летняя дочь Анджелины Джоли в перешитом платье матери произвела фурор в Лондоне15-летняя дочь Анджелины Джоли в перешитом платье матери произвела фурор в ЛондонеДжоли и ее дочери любят носить те же платья (фото: Getty Images; instagram.com/disneymaleficent)

Для Шайло платье укоротили и вшили, чтобы оно село по фигуре. Дополнили образ девушки черные балетки, висячие серьги и макияж с кирпичного оттенка тенями. Волосы ей вновь заплели в косы и уложили в высокую укладку.

15-летняя дочь Анджелины Джоли в перешитом платье матери произвела фурор в ЛондонеЗахара и Шайло в платьях Джоли (фото: Getty Images)

Интересно, что ранее Джоли уже экспериментировала с этим приемом. На премьере "Вечных" в Лос-Анджелесе в ее перешитом платье появилась 16-летняя приемная дочь Захара. А Шайло была в слегка переделанном сарафане своей матери.

Ранее Анджелина Джоли показала два роскошных образа на выход, которые подойдут всем.

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