16-летняя дочь Поляковой в купальнике похвасталась упругим прессом
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша не боится удивлять, а порой и эпатировать своих подписчиков. Недавно девушка ошеломила кадром из "вампирской" фотосессии, а на новом снимке похвасталась формами в купальнике.
Эффектным фото юная блогерша поделилась на своей странице в Instagram.
Маша позировала у реки в черном бикини со стразами. Также она надела черно-белую клетчатую юбку с ремешками. Волосы дочь знаменитости собрала в растрепанный пучок.
Девушка повернула голову в сторону, демонстрируя свой профиль, а также спортивную фигуру и упругий пресс.
Красиво падающий солнечный свет добавляет снимку особой атмосферности.
16-летняя Маша Полякова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Подписывать фото Маша не стала.
Подписчики же оставили немало отзывов в комментариях, восхищаясь фигурой юной красотки.
- Богинюшка
- Секси
- Как выросла, уже не маленький ребенок,а стала девушкой, красотка
- Красива
- Машенька красивая
- Яка красуня
- Шикарная
- Классный купальник и пресс
- І нічого нескромного тут нема. Гарна дівчинка
- Девушка огонь
- Супер
Напомним, ранее Оля Полякова и ее дочь Маша натерпелись немало криики в сети – девушка дала первый сольнй концерт, а песни с ненормативной лексикой вызвали бурю негодования у юзеров. Звездная мама тут же вступилась за девушку и заявила, что таким образом Маша развивается и самовыражается.