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20-летняя дочь Джуда Лоу блеснула идеальной фигурой на жарких пляжных фото

Автор: Lite

20-летняя дочь Джуда Лоу Айрис опубликовала новые фото в откровенном образе. Девушка отправилась к океану, подобрав несколько стильных комплектов.

В одном из них - ярко-розовом - она позирует в своем блоге, просто взорвав его.

Айрис Лоу надела крошечный топ, а также шорты с высокой посадкой. Модель выглядит невероятно счастливой: она с удовольствием играет на камеру, кокетничает и смеется. А также заодно демонстрирует свое роскошное тело. Тонкая талия и достаточно пышные формы в который раз свели с ума поклонников.

Айрис Лоу отправилась к океану (фото: instagram.com/lirisaw)

"Вауу", "Я не вижу твоих крыльев, но девочка, ты ангел!!", "Кто-то видел более симпатичного человека?!", "Так красива!", "Детка, ты огонь", "Восхитительна", "Я просто одержим тобой", - такая привычная реакция сети на фото юной красавицы.

Напомним, ранее старшая дочь Лоу показала откровенные фото со своим бойфрендом.

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