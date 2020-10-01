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45-летний Леонардо Ди Каприо и его молодая возлюбленная Камила Морроне ждут ребенка

Автор: Ольга Турчаникова

Радостная новость для поклонников пары!

Леонардо ДиКаприо и его девушка Камила Морроне, по слухам, ожидают первенца. Такая информация появилась в сети совсем недавно, и спровоцировал их, в первую очередь, вид девушки. На фото, сделанных папарацци недавно, она предстала с заметно располневшей фигурой. Живот модель старается всюду скрывать с помощью мешковатой одежды. Нашлись и инсайдеры, которые уже подтвердили беременность 23-летней возлюбленной звезды "Титаника". По слухам, срок относительно небольшой.

Камила, по слухам, в ожидании первенца (фото: instagram.com/camilamorrone)

Разумеется, звездная пара пока никак не комментирует новость. Что не удивительно: ни оскароносный актер, ни его очаровательная девушка не рассказывают откровенно о своем романе. На странице модели в сети Instagram не найти фото с ДиКаприо. В то время как в сеть регулярно попадают их совместные снимки с прогулок и поездок.

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Пара пока не комментирует информацию (фото: скриншот instagram.com/theblondesalad)

Напомним, Леонардо и Камила начали встречаться в конце 2017-го года. В прошлом году в прессе то и дело возникали слухи о том, что пара собирается узаконить отношения, которые давно стали более чем близкими. Но до свадьбы дело так и не дошло. Тем не менее, девушка уже успела стать частью семьи голливудского сердцееда.

Говорят, что мама знаменитого актера, ко мнению которой он прислушивается всегда, просто очарована Камилой. Якобы она уже давно ждала внуков от сына и модели. И кажется, дождалась.

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