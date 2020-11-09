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46-летняя Виктория Бекхэм в облегающих джинсах показала безупречный шпагат

Автор: Lite

Звезда повторила свою фирменную позу

Виктория Бекхэм, которая не так давно возмутила сеть неудачным нарядом, решила вернуть благожелательность фолловеров. И сделала это более чем удачно. Экс-"перчинка" продемонстрировала вновь свою фирменную позу, которую давно копируют знаменитости и поклонники. На стильном и жизнерадостном фото она лежит на диване, закинув одну ногу высоко над головой. Безупречная растяжка и отличная физическая форма 46-летней звезды в который раз просто взорвали сеть.

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Новое фото Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Согрета и готова к неделе работы из дома", - написала жена Дэвида под снимком, добавив также, что он сделан 9-летней Харпер Севен. Одета икона стиля в этот раз весьма удачно. К тому же свитеру-оверсайз, что и на скандальном фото с мужем, она подобрала облегающие джинсы, а также длинные яркие носки. Волосы Виктория распустила, предварительно их выровняв утужком и уложив в объемную укладку. В макияже она выбрала нейтральные тона - беспроигрышный вариант для осени.


Виктория любит хвастаться стройными ногами (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Икона", "Ты выглядишь восхитительно, и я влюблена в свитер", "О боже! я попробую сделать это! Я всерьез впечатлен твоей гибкостью", "Лучшая жена! Лучшая мама! Лучшая женщина", "Вау, какая гибкость", - тут же отреагировали фолловеры знаменитости.

Напомним, ранее Виктория вызвала восторг в сети появлением в роскошном платье. Дизайнер примерила наряд из собственной осенне-зимней коллекции, просто покорив сеть.

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