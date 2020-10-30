47-летняя Кейт Бекинсейл показала роскошное тело на пикантных домашних фото
Звезда призывает голосовать
Кейт Бекинсейл, которая не так давно рассталась со своим молодым бойфрендом, похоже, не намерена лить слезы. Судя по жарким фото в ее блоге Instagram, актриса уже ищет ему замену. Звезда позирует в соблазнительном образе на фоне огня в уютной домашней обстановке. И ее цветущий вид в который заставил поклонников сомневаться в достоверности цифр в ее паспорте.
Звезда выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/katebeckinsale)
Кейт примерила широкие светлые брюки, а также крошечный топ с золотистыми буквами. Пикантную нотку образу придали и полупрозрачные перчатки, расшитые блестками. Волосы знаменитость уложила крупными волнами и не забыла сделать вечерний макияж. Такой наряд подчеркнул соблазнительное тело 47-летней актрисы: накачанный пресс, точеные руки и пышную грудь. Таким образом Кейт решила напомнить фанатам не только о своей роскошной внешности, но и о необходимости голосовать.
Кейт покорила фанатов (фото: instagram.com/katebeckinsale)
"Я не могу голосовать из-за того, что я британка. Но Я МОГУ носить индивидуальный золотой бюстгальтер VOTE и призываю вас сделать это. На самом деле, пожалуйста, проголосуйте от моего имени. Если срок регистрации избирателей истек, вы все равно можете зарегистрироваться для голосования лично в назначенном офисе регистрации в день выборов. Свяжитесь с местным избирательным бюро, если у вас есть какие-либо вопросы. Подробности уточняйте в своем штате. Также не носите металлический бюстгальтер у открытого огня в течение длительного периода времени", - написала Бекинсейл, которая обожает шутить со своими подписчиками.
Напомним, ранее Кейт поразила фанатов красотой на фото без макияжа и фильтров.