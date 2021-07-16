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47-летняя Виктория Бекхэм в топе и легинсах покорила спортивной фигурой

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Великобритания, Пятница 16 июля 2021 17:31
47-летняя Виктория Бекхэм в топе и легинсах покорила спортивной фигурой Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Виктория Бекхэм - вдохновляющий пример того, как можно оставаться активной и спортивной, будучи многодетной мамой и занятой бизнесвумен.

Новый пост Виктория посвятила очередной коллаборации с Reebok.

"Мне очень нравится наша последняя коллекция #ReebokxVictoriaBeckham! Цвета все! Он доступен в интернете и в нашем магазине Dover Street x VB", - сообщила Виктория. И продемонстрировала, как одежда сидит на ней.

47-летняя Виктория Бекхэм в топе и легинсах покорила спортивной фигурой47-летняя Виктория Бекхэм в топе и легинсах покорила спортивной фигурой47-летняя Виктория Бекхэм в топе и легинсах покорила спортивной фигуройВиктория Бекхэм в новом луке (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория позирует на снимках в салатного оттенка легинсах и топе. В комплекте к ним звезда подобрала черную бейсболку, а также серые кроссовки с зелеными элементами. 47-летняя знаменитость делает селфи в спортзале, показав заодно свою отличную фигуру. Как известно, супруга Дэвида Бекхэма ежедневно уделяет спорту минимум час. По словам бизнесвумен и многодетной мамы, чаще всего ей удается выкроить время на себя рано утром, пока остальные члены семьи спят.

Среди фанатов поднялась целая дискуссия, как отлично выглядит Виктория: "О мой бог, ты выглядишь потрясающе!", "Восхитительный образ", "Ты действительно просто не стареешь! Огонь", "Этот цвет просто потрясающий", "Ты супер", - засыпали ее комплиментами.

Также Виктория недавно показывала свое архивное фото из молодости, на котором позирует в микрошортах.

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