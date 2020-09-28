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48-летняя Гвинет Пэлтроу шокировала юную дочь голым фото в честь своего дня рождения

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 21:31
48-летняя Гвинет Пэлтроу шокировала юную дочь голым фото в честь своего дня рождения Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)
Автор: Lite

Девочка не оценила откровенность матери

Гвинет Пэлтроу, которой на днях исполнилось 48, решила поздравить себя оригинальным образом. Актриса опубликовала в своем блоге фото, где предстала полностью обнаженной. Грудь она прикрывает одной рукой, а второй трогает себя за волосы. Она повернулась боком, подогнув одну ногу и демонстрируя совершенную фигуру. Откровенный кадр сделан в саду, залитом солнечным светом. "В одном только моем костюме на день рождения... Большое спасибо за пожелания на день рождения и спасибо невероятно удивительному новому маслу для тела от @goop за то, что заставили меня думать, что я все еще могу снять свою одежду", – написала звезда под провокационным фото.

48-летняя Гвинет Пэлтроу шокировала юную дочь голым фото в честь своего дня рождения

Гвинет поздравила себя с 48-летием (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Стоило Гвинет опубликовать фото, как на нее посыпались комплименты и пожелания. Звезды и поклонники наперебой хвалили красоту неувядающей и вечно стройной голливудской звезды и желали ей счастья. И, кажется, одна дочь актрисы – Эппл Мартин – не оценила такой жест. 16-летняя девушка написала под фото короткий комментарий: "МАМ". Впрочем, не совсем понятно: восторгается она или действительно в шоке от выходок своей экстравагантной мамы. Пэлтроу ответила дочери нескольки смеющимися эмозди.

48-летняя Гвинет Пэлтроу шокировала юную дочь голым фото в честь своего дня рожденияАктриса на фоне своего знаменитого баннера (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Напомним, Гвинет обожает эпатировать публику. Не так давно она выпустила свечи с ароматом вагины. На презентацию продукта она заказала огромный баннер в виде женского полового органа из разноцветных роз. Так что фанатам не привыкать к подобным действиям голливудской дивы.

Ранее Гвинет показывала поклонникам, какими красивыми выросли ее дети от Криса Мартина.

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