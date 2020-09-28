48-річна Гвінет Пелтроу шокувала свою дочку голим фото на честь свого дня народження
Дівчинка не оцінила відвертість матері
Гвінет Пелтроу, якій днями виповнилося 48, вирішила привітати себе оригінальним чином. Актриса опублікувала у своєму блозі фото, де постала повністю оголеною. Груди вона прикриває однією рукою, а другою торкається волосся. Вона повернулась боком, підігнувши одну ногу і демонструючи бездоганну фігуру. Відвертий кадр зроблений в саду, залитому сонячним світлом. "В одному тільки моєму костюмі на день народження... Велике спасибі за побажання на день народження і спасибі неймовірно дивовижному новому маслу для тіла від @goop за те, що змусило мене думати, що я все ще можу зняти свій одяг", – написала зірка під провокаційним фото.
Гвінет привітала себе з 48-річчям (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)
Варто було Гвінет опублікувати фото, як на неї посипалися компліменти та побажання. Зірки і фани навперебій хвалили красу нев'янучої і вічно стрункої голлівудської зірки і бажали їй щастя. І, здається, одна дочка актриси – Еппл Мартін – не оцінила такий жест. 16-річна дівчина написала під фото короткий коментар: "МАМ". Втім, не зовсім зрозуміло: вона захоплюється чи дійсно в шоці від витівок своєї естравагантної мами. Пелтроу відповіла дочці кількома усміхненими эмозді.
Актриса на тлі свого знаменитого банера (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)
Нагадаємо, Гвінет обожнює епатувати публіку. Не так давно вона випустила свічки з ароматом вагіни. На презентацію продукту вона замовила величезний банер у вигляді жіночого статевого органу з різнокольорових троянд. Так що фанатам не звикати до подібних дій голлівудської діви.
Раніше Гвінет показувала шанувальникам, якими гарними виросли її діти від Кріса Мартіна.