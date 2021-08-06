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48-летняя Хайди Клум демонстрирует идеальную фигуру в микробикини

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Италия, Пятница 06 августа 2021 19:18
48-летняя Хайди Клум демонстрирует идеальную фигуру в микробикини Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: RBC.UA

48-летняя супермодель Хайди Клум сейчас отдыхает в компании молодо мужа на яхте. Так пара решила отметить свою вторую годовщину свадьбы. На странице многодетной мамы и любящей жены не обошлось без жаркого контента.

В одном из последних постов модель показала откровенные фото в крошечном бикини.

Хайди Клум надела бикини бледно-розового оттенка, которое дополнила самым трендовым украшением этого лета - бодичейном (иначе - колье-цепочкой на тело) и очками-авиаторами. Волосы звезда распустила, а от макияжа практически полностью отказалась.

Хайди позирует, стоя на коленях и вдыхая легкий морской бриз. И выглядит, словно с годами она только молодеет. Роскошное тело немецкой манекенщицы с накачанным прессом, упругой грудью и стройными бедрами просто покорило сеть.

48-летняя Хайди Клум демонстрирует идеальную фигуру в микробикини

48-летняя Хайди Клум демонстрирует идеальную фигуру в микробикиниХайди Клум на новых снимках (фото: instagram.com/heidiklum)

Фото звезды обсуждают поклонники по всему миру, восхищаясь внешностью вечно молодой Клум. В своем личном блоге Хайди не дает им пообсуждать ее снимки вволю, скрыв возможность комментировать их. Но зато они с удовольствием участвую в обсуждениях на светских и модных порталах и их страницах в сетях.

Ранее мы писали о новом соблазнительном выходе в свет юной жены Венсана Касселя Тины Кунаки.

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