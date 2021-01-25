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5 простых способов сделать зимний образ модным: советы стилиста

Новина українською → Киев, Понедельник 25 января 2021 18:32
5 простых способов сделать зимний образ модным: советы стилиста Анна Пономаренко (фото: instagram.com/annponka_stylist)
Автор: Lite

Украинская зима порой заставляет надевать на себя все, что попадет под руку. Но оказывается, можно даже при этом выглядеть модно. Стилист Анна Пономаренко рассказала о 5 способах сделать зимний образ нескучным.

1. Многослойность. Прием, который многих бесит, у остальных вызывает восхищение. Зимой в наших краях незаменим, поскольку создает интересные сочетания и позволяет легко адаптироваться к обстоятельствам. Например, вы можете надеть рубашку, сверху худи, стеганый жилет/куртку и пальто. Капюшон худи будет виден из пальто, а остальные элементы усложнят образ. Сложные образы интересно рассматривать, они всегда в центре внимания.

Многослойность в тренде зимой (видео: instagram.com/annponka_stylist)

2. Повторяющийся цвет в образе. Например, одного цвета шапка и ботинки, сумка/шарф и носки, брюки и шапка. Важное условие: это должен быть выделяющийся акцент. Черный на черном не считается.

5 простых способов сделать зимний образ модным: советы стилиста
Повторяющийся цвет играет ключевую роль (фото: instagram.com/annponka_stylist)

3. Яркое цветное пятно в сдержанном образе. Огромный шерстяной шарф, яркая обувь, фактурная сумка - также притягивают внимание и делают простые комбинации более интересными.

5 простых способов сделать зимний образ модным: советы стилиста
Выберите яркую деталь лука (фото: instagram.com/annponka_stylist)

4. Шарф в полоску. Чаще всего, шарфы бывают в клетку. А вот полосатые - гораздо реже, потому интереснее. Его также можно скомбинировать с носками или сумкой, а можно сделать главным героем образа.

5 простых способов сделать зимний образ модным: советы стилиста
Полосатый шарф - модная изюминка (фото: instagram.com/annponka_stylist)

5. Необычный головной убор. Предлагаю вам взглянуть на косынки: вязаные, стеганные и кожаные с байкой. Чтобы не получился бабуля-стайл, такой косынке нужна стильная компания из одежды и обуви актуальных фасонов.

5 простых способов сделать зимний образ модным: советы стилистаПолюбите необычные головные уборы (фото: instagram.com/annponka_stylist)

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