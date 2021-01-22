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Лучшая инвестиция: Андре Тан назвал одну вещь, которая нужна в гардеробе каждому

Новина українською → Пятница 22 января 2021 13:48
Лучшая инвестиция: Андре Тан назвал одну вещь, которая нужна в гардеробе каждому Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Lite

Украинский дизайнер Андрей Тан в своем Instagram помогает украинцам выглядеть на все сто: что стоит купить, что лучше выкинуть, советов хватает буквально на все сферы жизни.

К примеру, он поведал, что мех на капюшоне пуховика - это моветон, а если вы живете в 2021 году, то не нужно покупать такие модели свитеров.

Но есть всего одна вещь, которая, по словам Андре, незаменима - и прошла испытания временем и разными модными течениями: это водолазка.

"5 причин купить водолазку прямо сейчас:

1. Водолазка из качественного материала (никакой синтетики!) прослужит не один сезон. Конечно, при условии грамотного ухода. Помните, замены водолазки не существует, а кофточка слева абсолютно никуда не применима.

Лучшая инвестиция: Андре Тан назвал одну вещь, которая нужна в гардеробе каждому2. Возможность носить сарафан зимой никогда не была так доступна! Любимому платью в бельевом стиле не придется лежать до мая, если вы скомбинируете его с гольфом.

Лучшая инвестиция: Андре Тан назвал одну вещь, которая нужна в гардеробе каждому3. Обожаю сочетание кроп-топа и водолазки! Особенно если это кардинально разные материалы. Нет смысла надевать и кроп-топ, и водолазку из трикотажа - это может перегрузить образ.

Лучшая инвестиция: Андре Тан назвал одну вещь, которая нужна в гардеробе каждому4. Простой образ "рубашка и брюки" можно дополнить водолазкой и крупными украшениями. Еще лучше, если цвета водолазки и рубашки будут контрастировать.

Лучшая инвестиция: Андре Тан назвал одну вещь, которая нужна в гардеробе каждому5. Водолазка окажет неоценимую помощь в создании монохромного образа. Изысканно, элегантно, а главное - ноги, как у лани!

Лучшая инвестиция: Андре Тан назвал одну вещь, которая нужна в гардеробе каждому

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Также читайте, как можно оживить свой образ в холодный сезон.

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