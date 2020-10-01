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51-летняя Дженнифер Лопес в плаще на голое тело поразила сеть молодым внешним видом

Новина українською → Четверг 01 октября 2020 17:38
51-летняя Дженнифер Лопес в плаще на голое тело поразила сеть молодым внешним видом Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Певица выглядит просто невероятно

Дженнифер Лопес вновь поразила фанатов своим цветущим внешним видом. 51-летняя звезда опубликовала очередную серию фото с соблазнительных образах. На первом из них она предстала в бежевом тренче, надетом прямо на голое тело. Образ дополнили босоножки в тон плащу, пышная укладка и яркий мейк-ап. На втором она примерила плащ болотного цвета, к которому подобрала босоножки цвета фуксии. Длинные стройные ноги, которые явно хотела подчеркнуть звезда, она украсила дерзкими цепочкам. Кстати, аксессуары на щиколотках сейчас на пике популярности. Особенно актуальны "браслеты"-цепи и изделия из жемчуга.

51-летняя Дженнифер Лопес в плаще на голое тело поразила сеть молодым внешним видом

Дженнифер Лопес как всегда прекрасна (фото: instagram.com/jlo)

Поклонники знаменитости просто взорвали ее страницу экспрессивными высказываниями. Их просто восхищает неувядающая внешность звезды: нежная молодая кожа, обнаженное тело, безупречный силуэт и энергия, которая буквально бьет ключом даже через экраны телефонов. "Просто маленькая осенняя энергетика", – кокетничает Дженнифер с фолловерами.

51-летняя Дженнифер Лопес в плаще на голое тело поразила сеть молодым внешним видомНовый образ певицы "порвал" сеть (фото: instagram.com/jlo)

"Восхитительная улыбка", "Ноги дня!", "Так прекрасна", "Я люблю тебя так сильно, что ты даже не можешь представить… Я каждый день влюбляюсь заново", "Вау! Ты выглядишь оглушительно", "Идеал", – такие комментарии не перестают появляться под серией фото на странице знаменитой дивы в Instagram…

Ранее мы писали, что для рекламы собственной линии обуви звезла и в других провокационных образах.

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