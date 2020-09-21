Ей не может быть 51! Дженнифер Лопес в пикантном бикини поразила красотой и молодостью

Фанаты не верят, что звезде 51

Дженнифер Лопес вновь заставила сеть ахнуть от ее красоты и вечной молодости. Звезда запостила фото, на котором предстала в откровенном бикини. Крошечный купальник едва прикрывает соблазнительное тело певицы, которая стоит в воде, задумчиво глядя в сторону. Горячий образ красавицы завершает массу украшений и легкий макияж, мокрые волосы она держит руками. "Отпускные вибрации", – написала она.

Новое фото певицы (фото: instagram.com/jlo)

Глядя на такое откровенное фото своей любимицы, фанаты не стали молчать. Они отметили, что с трудом верят в возраст Дженнифер, а также, что она – истинное вдохновение. "О боже, это невозможно – 51!", "Просто королева", "Вау", "Как до сих пор? Невероятно, Боже, к это тело может быть таким прекрасным…", "Ок, завтра я иду на тренировку", "Джей Ло, ты просто удивительная", "Ты выглядишь фантастически", "Мои глаза были благословлены твоей красотой", "Может быть, не стоило есть мой тирамису сегодня"…

Певица выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/jlo)

Также Дженнифер вспомнила о прошлогоднем выходе в "голом" платье Versace, которое стало культовым. Певица прошлась в нем спустя много лет и просто покорила публику своим совершенным телом.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес приняла участие в новой фотосессии для своей линии обуви. Звезда примерила откровенные наряды в молодежном стиле и просто взорвала сеть своей красотой.