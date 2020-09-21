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Ей не может быть 51! Дженнифер Лопес в пикантном бикини поразила красотой и молодостью

Новина українською → Понедельник 21 сентября 2020 20:28
Ей не может быть 51! Дженнифер Лопес в пикантном бикини поразила красотой и молодостью Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Фанаты не верят, что звезде 51

Дженнифер Лопес вновь заставила сеть ахнуть от ее красоты и вечной молодости. Звезда запостила фото, на котором предстала в откровенном бикини. Крошечный купальник едва прикрывает соблазнительное тело певицы, которая стоит в воде, задумчиво глядя в сторону. Горячий образ красавицы завершает массу украшений и легкий макияж, мокрые волосы она держит руками. "Отпускные вибрации", – написала она.

Ей не может быть 51! Дженнифер Лопес в пикантном бикини поразила красотой и молодостьюНовое фото певицы (фото: instagram.com/jlo)

Глядя на такое откровенное фото своей любимицы, фанаты не стали молчать. Они отметили, что с трудом верят в возраст Дженнифер, а также, что она – истинное вдохновение. "О боже, это невозможно – 51!", "Просто королева", "Вау", "Как до сих пор? Невероятно, Боже, к это тело может быть таким прекрасным…", "Ок, завтра я иду на тренировку", "Джей Ло, ты просто удивительная", "Ты выглядишь фантастически", "Мои глаза были благословлены твоей красотой", "Может быть, не стоило есть мой тирамису сегодня"…

Ей не может быть 51! Дженнифер Лопес в пикантном бикини поразила красотой и молодостью

Певица выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/jlo)

Также Дженнифер вспомнила о прошлогоднем выходе в "голом" платье Versace, которое стало культовым. Певица прошлась в нем спустя много лет и просто покорила публику своим совершенным телом.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес приняла участие в новой фотосессии для своей линии обуви. Звезда примерила откровенные наряды в молодежном стиле и просто взорвала сеть своей красотой.

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