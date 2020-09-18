51-летняя Дженнифер Лопес в рубашке на голое тело взорвала сеть безупречным телом

Звезда показала провокационные кадры

Дженнифер Лопес уже давно приучила своих фанатов к своему безупречному внешнему виду, который с годами становится лучше. Ее молодая кожа и стройная фигура вызывают восхищение и изумление многомиллионной армии подписчиков. Чтобы выглядеть столь роскошно, возлюбленная Алекса Родригеса не жалеет времени и сил на качественный уход за кожей. А также в любую свободную минуту отправляется в спортзал.

Дженнифер Лопес в новой съемке (фото: instagram.com/gregswalesart)

Не так давно на странице певицы в Instagram появилась новая порция кадров, которые просто взорвали сеть. Дженнифер показала первые кадры для рекламной кампании своей обувной линии. На первом фото 51-летняя Дженнифер позирует в белой рубашке, надетой на голое тело, и стрингах. Завершат лук ботильоны змеиной расцветки на внушительном каблуке. Артистка лежит на кровати, соблазнительно прогнувшись и глядя в камеру дерзко и призывно.

Певица выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/jlo)

Второй образ получился более молодежным, в духе кэжуал. Его составили синие джинсы с дырами на коленях, а также вязаный черно-белый кардиган, под которым было видно белый бюстгальтер. Из обуви она выбрала белые кеды. Пышная укладка и яркий макияж стали идеальным дополнением аутфита.

"Вау, ты выглядишь так прекрасно", "Огонь", "Волосы", "Я в восторге… Это так горячо, что горячее уже быть не может", "Нереальная! Так красива, ты вообще человек?", – не могут оторвать глаз от Лопес поклонники.

Напомним, ранее певица показа трогательное семейное фото, на котором запечатлена любимый мужчина и их дети от предыдущих браков.