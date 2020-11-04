ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

51-летняя Дженнифер Лопес в тесном топе восхитила пышной грудью и железным прессом

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 18:36
51-летняя Дженнифер Лопес в тесном топе восхитила пышной грудью и железным прессом Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Певица оригинальным образом призвала к голосованию

Дженнифер Лопес, похоже, никогда не перестанет соблазнять своими горячими фото по каждому поводу. В этот раз 51-летняя артистка решила напомнить всем о необходимости голосования с помощью снимка из спортзала в спортивном топе, который едва сдерживает пышный бюст своей обладательницы. Образ дополнили очки-авиаторы, а также золотые серьги-кольца. Волосы звезда собрала в высокий пучок, чтобы ничего не отвлекало от работы над фигурой. В кадре отлично видно, что потрудилась звезда на славу – железный пресс и накачанные руки говорят сами за себя.

51-летняя Дженнифер Лопес в тесном топе восхитила пышной грудью и железным прессом

Джей Ло как всегда в форме (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер делает селфи в зеркале, улыбаясь загадочно и маняще. "Я проголосовала. Вперед, Америка", - написала она под снимком. "Королева", "Богиня", "И ей 51?", "Так горжусь тобой", "Спасибо тебе, что ты стала настоящим вдохновением для нас. Давайте все голосовать", - пишут звезде фанаты.

51-летняя Дженнифер Лопес в тесном топе восхитила пышной грудью и железным прессомПевица соблазняет роскошным телом (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, ранее Дженнифер Лопес вместе со своим будущим мужем Алексом Родригесом сделали фотосессию для Хэллоуина, где певица примерила свадебный образ. Фанаты, которые давно ожидают бракосочетания звезды сцены и экранов с экс-бейсболистом, остались более чем довольны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Дженнифер Лопес певец
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Кернеса переизбрали мэром Харькова
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Кернеса переизбрали мэром Харькова