51-летняя Дженнифер Лопес в тесном топе восхитила пышной грудью и железным прессом

Певица оригинальным образом призвала к голосованию

Дженнифер Лопес, похоже, никогда не перестанет соблазнять своими горячими фото по каждому поводу. В этот раз 51-летняя артистка решила напомнить всем о необходимости голосования с помощью снимка из спортзала в спортивном топе, который едва сдерживает пышный бюст своей обладательницы. Образ дополнили очки-авиаторы, а также золотые серьги-кольца. Волосы звезда собрала в высокий пучок, чтобы ничего не отвлекало от работы над фигурой. В кадре отлично видно, что потрудилась звезда на славу – железный пресс и накачанные руки говорят сами за себя.

Джей Ло как всегда в форме (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер делает селфи в зеркале, улыбаясь загадочно и маняще. "Я проголосовала. Вперед, Америка", - написала она под снимком. "Королева", "Богиня", "И ей 51?", "Так горжусь тобой", "Спасибо тебе, что ты стала настоящим вдохновением для нас. Давайте все голосовать", - пишут звезде фанаты.

Певица соблазняет роскошным телом (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, ранее Дженнифер Лопес вместе со своим будущим мужем Алексом Родригесом сделали фотосессию для Хэллоуина, где певица примерила свадебный образ. Фанаты, которые давно ожидают бракосочетания звезды сцены и экранов с экс-бейсболистом, остались более чем довольны.