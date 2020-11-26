51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть обнаженным телом в смелой фотосессии

Звезда поделилась новым фото

Дженнифер Лопес славится не только многочисленными талантами и успешными проектами. Не меньше внимания привлекает роскошное тело звезды. В свои 51 певица и актриса выглядит стройной, подтянутой и соблазнительной. И не считает нужным скрывать такую красоту. На днях Лопес представила новую фотосессию, где предстала полностью обнаженной. Первый ролик просто взорвал сеть, и Дженнифер решила продолжать.



Дженнифер Лопес снялась в смелой фотосессии (фото: instagram.com/jlo)

Певица запостила очередное фото из съемки от Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, которое послужит обложкой для нового сингла In the Morning. Здесь Дженнифер предстала абсолютно голой, на ней отчетливо видно только обручальное кольцо с крупным камнем. Накачанное тело знаменитости с рельефными мышцами просто взорвало сеть. Фанаты, которые привыкли к горячему контенту звезды, остались от данного фото в невероятном восторге.

"Огонь", "Горячо", "Ты божественна", "Легенда", "Просто лучшая", "Восхитительная красота", "Ты сама красивая на планете", "Ты предмет моего восхищения много лет", "Я в восторге", - не останавливаются фанаты. Фото уже набрало более 6 миллионов лайков. И это явно не предел!

Ранее Дженнифер Лопес демонстрировала свое полуобнаженное тело на красной дорожке.