ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть обнаженным телом в смелой фотосессии

Новина українською → Четверг 26 ноября 2020 22:32
51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть обнаженным телом в смелой фотосессии Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/maryphillips)
Автор: Lite

Звезда поделилась новым фото

Дженнифер Лопес славится не только многочисленными талантами и успешными проектами. Не меньше внимания привлекает роскошное тело звезды. В свои 51 певица и актриса выглядит стройной, подтянутой и соблазнительной. И не считает нужным скрывать такую красоту. На днях Лопес представила новую фотосессию, где предстала полностью обнаженной. Первый ролик просто взорвал сеть, и Дженнифер решила продолжать.

51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть обнаженным телом в смелой фотосессии
Дженнифер Лопес снялась в смелой фотосессии (фото: instagram.com/jlo)

Певица запостила очередное фото из съемки от Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, которое послужит обложкой для нового сингла In the Morning. Здесь Дженнифер предстала абсолютно голой, на ней отчетливо видно только обручальное кольцо с крупным камнем. Накачанное тело знаменитости с рельефными мышцами просто взорвало сеть. Фанаты, которые привыкли к горячему контенту звезды, остались от данного фото в невероятном восторге.

"Огонь", "Горячо", "Ты божественна", "Легенда", "Просто лучшая", "Восхитительная красота", "Ты сама красивая на планете", "Ты предмет моего восхищения много лет", "Я в восторге", - не останавливаются фанаты. Фото уже набрало более 6 миллионов лайков. И это явно не предел!

Ранее Дженнифер Лопес демонстрировала свое полуобнаженное тело на красной дорожке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Дженнифер Лопес актриса
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Кабмин согласовал доработанный бюджет-2021 и передаст его в Раду
Юлия Струкпарламентский редактор Кабмин согласовал доработанный бюджет-2021 и передаст его в Раду