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Она идеальна: полностью голая Дженнифер Лопес восхитила роскошным телом

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 18:33
Она идеальна: полностью голая Дженнифер Лопес восхитила роскошным телом Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Горячо!

Дженнифер Лопес - икона красоты и стиля, которая уже много лет радует цветущим внешним видом. Певица следит за своей фигурой, не пропуская тренировок. И результаты говорят за себя! В свои 51 артистка может позволить себе откровенные наряды, съемки в соблазнительных фотосессиях и смелые селфи в бикини. Несколько часов назад она представила новый горячий контент.

Новая работа Лопес (видео: instagram.com/jlo)

Дженнифер Лопес опубликовала ролик, который состоит из множества кадров, снятых известным фешн-фотографом Мертом Аласом. Главная изюминка всех кадров - звезда позирует полностью голой. Камера плавно передвигается по роскошному телу знаменитости, останавливаясь на всех его частях. Выглядит Дженнифер просто обворожительно. В макияже ей сделали акцент на глазах, подчеркнув бронзовый оттенок кожи. Коротко подстриженные волосы слегка завили... Глаз отвести практически невозможно!

Певица не стала подписывать снимок, добавив только многозначительные хэштеги о новой музыке. Впрочем, фанаты обратили внимание только на тело Дженнифер, засыпав ее комплиментами и восторгами.

К слову, в последнее время звезда часто носит откровенные образы, предпочитая демонстрировать тонкую талию, пышную грудь, шикарные бедра и стройные ноги. Недавно она появилась на красной дорожке в соблазнительном серебристом костюме и просто покорила фанатов.

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