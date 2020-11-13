51-летняя Кэтрин Зета-Джонс доказала, что с годами становится только красивее: фото

Кэтрин Зета-Джонс всегда славилась не только своим талантом, но и необычайной красотой. В молодости звезда Голливуда не раз становилась первой в строчках всевозможных парадов знаменитых красоток. Сейчас, когда ей исполнилось 51, ничего не изменилось. Что доказывает блог жены Майкла Дугласа в сети Instagram. Актриса регулярно выкладывает фото, где выглядит притягательно и свежо. За что всегда получает массу комплиментов от своих многочисленных фанатов.

В этот раз она решила пойти еще дальше, показав свое фото из молодости. На нем она отмечает одно из своих первых профессиональных достижений. "Одна из первых моих наград! В честь "Милые бутоны мая" актерский состав был назван "Личностью 1991 года" ITV. Такой замечательный момент и шоу", - пояснила знаменитость.

Кэтрин на фото из молодости (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Фанаты же принялись обсуждать внешность признанной красавицы. Многие отметили, что это - просто подарок небес. И что самое главное: с годами Кэтрин не стала менее привлекательной, наоборот - в ее красоте появился особый шарм, присущи только зрелым женщинам.

"Что за вневременная красота", "Прекрасна тогда и сейчас", "Ты просто убиваешь красотой во все фазы своей жизни. Вечная красота", "О Боже! Так прекрасна, как всегда", "Такой милый и прекрасный ангел", "Сейчас еще красивее", - не останавливается поток комлиментов.

Напомним, ранее Кэтрин демонстрировала фото в спортивном образе для игры в гольф.