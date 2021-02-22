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54-летняя Сальма Хайек покорила молодым внешним видом на "честном" фото без макияжа

Автор: Lite

Сальма Хайек относится к типу женщин, которые с годами становятся только краше. Не верите? Посмотрите на новое доказательство вечной красоты знойной актрисы.

54-летняя Сальма Хайек выложила новое фото в своем блоге Instagram. На снимке звезда снята крупным планом и выглядит невероятно молодой.

Сальма позирует в темно-синем купальнике, который соблазнительно контрастирует с ее загорелой кожей. На ее лице нет и капли макияжа, а спутанные от купания волосы распущены. Актриса выглядит умиротворенной и невероятно притягательной. Упругая кожа, свежий взгляд и пухлые губы - кажется, Сальма остановила время.

Сальма Хайек без макияжа (фото: instagram.com/salmahayek)

Поклонники звезды решили выразить ей свой восторг, засыпав многочисленными словами любви и признания. "Ты просто ангел", "Сальма, как ты можешь быть такой восхитительной?", "Абсолютная красота", "Идеал", "Первая", "Королева", "Так горяча", "Как я могу заполучить твое сердце?", "Ты такая одна", "Самая красивая в мире!", "Русалочка", - не утихает поток приятных слов.

Напомним, ранее Сальма Хайек показала фото со своей 13-летней дочерью, которая растет такой же красавицей, как и мама.

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Новости Украины Сальма Хайекактриса
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