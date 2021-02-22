54-летняя Сальма Хайек покорила молодым внешним видом на "честном" фото без макияжа

Сальма позирует в темно-синем купальнике, который соблазнительно контрастирует с ее загорелой кожей. На ее лице нет и капли макияжа, а спутанные от купания волосы распущены. Актриса выглядит умиротворенной и невероятно притягательной. Упругая кожа, свежий взгляд и пухлые губы - кажется, Сальма остановила время.

Сальма Хайек без макияжа (фото: instagram.com/salmahayek)

Поклонники звезды решили выразить ей свой восторг, засыпав многочисленными словами любви и признания. "Ты просто ангел", "Сальма, как ты можешь быть такой восхитительной?", "Абсолютная красота", "Идеал", "Первая", "Королева", "Так горяча", "Как я могу заполучить твое сердце?", "Ты такая одна", "Самая красивая в мире!", "Русалочка", - не утихает поток приятных слов.