ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

56-летняя Моника Беллуччи восхитила стройной фигурой в прозрачном платье

Новина українською →
Вторник 06 июля 2021 20:17
56-летняя Моника Беллуччи восхитила стройной фигурой в прозрачном платье Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: RBC.UA

Моника Беллуччи не так часто посещает светские тусовки. Но если речь идет о знаковых показах и мероприятиях, актриса точно будет в числе гостей.

Новый выход звезды состоялся на днях и стал один из самых обсуждаемых на просторах сети. Пару снимков Моника запостила в своих Instagram-сториз.

Моника Беллуччи отправилась на показ дебютной коллекции Питера Мюлье, который стал креативным директором Maison Alaïa. Это шоу стало первым с момента смерти основателя брнда - Аззедина Алайя в 2017-м году.

Для показа 56-летняя актриса, как всегда, выбрала наряд в своем любимом черном цвете. Полупрозрачное платье свободного кроя Моника спустила на одно плечо. Горячую нотку ему также придал высокий разрез по ноге.

56-летняя Моника Беллуччи восхитила стройной фигурой в прозрачном платье

Моника Беллуччи в новом образе (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Под тонкой тканью четко просматривались черные велосипедки и топ на тонких бретельках. Из аксессуаров легендарная актриса взяла маленькую сумочку, а на ноги обула босоножки на платформе и каблуках. Прическу она оставила простой: уложенные на прямой пробор волосы были слегка вытянуты. В макияже ей подчеркнули глаза, что актуально в период пандемии.

Напомним, недавно Моника снялась для известного глянца вместе со старшей дочерью от Венсана Касселя. Примечательно, что фото опубликовал у себя в блоге и счастливый отец Девы. Он подписал снимок весьма неоднозначно: "Семейное дело". А потому фанаты не могли не восхититься, как экс-возлюбленным удалось сохранить отношения.

Читайте LITE в Google News
фигура стиль мода дочь Венсан Кассель Моника Беллуччи
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Гадания на Ивана Купала: лучшие способы привлечь любовь, деньги и счастье в свою жизнь
Гадания на Ивана Купала: лучшие способы привлечь любовь, деньги и счастье в свою жизнь