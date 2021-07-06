56-летняя Моника Беллуччи восхитила стройной фигурой в прозрачном платье

Моника Беллуччи не так часто посещает светские тусовки. Но если речь идет о знаковых показах и мероприятиях, актриса точно будет в числе гостей.

Новый выход звезды состоялся на днях и стал один из самых обсуждаемых на просторах сети. Пару снимков Моника запостила в своих Instagram -сториз.

Моника Беллуччи отправилась на показ дебютной коллекции Питера Мюлье, который стал креативным директором Maison Alaïa. Это шоу стало первым с момента смерти основателя брнда - Аззедина Алайя в 2017-м году.

Для показа 56-летняя актриса, как всегда, выбрала наряд в своем любимом черном цвете. Полупрозрачное платье свободного кроя Моника спустила на одно плечо. Горячую нотку ему также придал высокий разрез по ноге.

Моника Беллуччи в новом образе (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Под тонкой тканью четко просматривались черные велосипедки и топ на тонких бретельках. Из аксессуаров легендарная актриса взяла маленькую сумочку, а на ноги обула босоножки на платформе и каблуках. Прическу она оставила простой: уложенные на прямой пробор волосы были слегка вытянуты. В макияже ей подчеркнули глаза, что актуально в период пандемии.