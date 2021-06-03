7 историй любви и очень дорогие костюмы: создатели "Крепостной-3" рассказали, чем удивят зрителей

Чем будут удивлять зрителей: топ-6 интересных фактов и цифр о новом сезон

Об этом специально для Lite рассказала пресс-служба телеканала СТБ и FILM.UA Group.

Главные интриги сюжета

Движущей силой третьего сезона станет любовь: в новых эпизодах будет рассказано 7 лав-стори, две из которых зрители увидят через флэшбеки героев. Также поклонников ждут три истории предательства и несколько мощных сюжетов социального падения.

Любовь - обеспечена (фото: пресс-служба телеканала СТБ)

Количество актеров

На съемках было задействовано более тысячи актеров, включая исполнителей эпизодических ролей. Постоянных - более 100, главных - более 30 актеров.

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Актеров мало не бывает! (фото: пресс-служба телеканала СТБ)

Культовые локации

Как и два предыдущих, новый сезон снимали в самых известных местах Украины: Киево-Печерской лавре, музее им. Гончара, особняке Уваровой и доме-усадьбе Зайцева (Киев), Историко-культурном заповеднике Качановка (Черниговская область), Доме писателей, музее народной архитектуры и быта Украины Пирогово, г. Переяславе, историко-культурном комплексе "ЗамокРадомысль" (Радомышль) и др.

Зрителей ждут особенные локации (фото: пресс-служба телеканала СТБ)

Главные модники сезона

Если в первых сезонах самые эффектные и изысканные наряды были у Натали Дорошенко, то в третьем сезоне это звание досталось новой героине - киевской дворянке Рогнеде Безус. У нее - максимальное количество нарядов, большинство из которых - просто произведения искусств!

Среди мужчин обладателем шикарного гардероба стал персонаж Стефан Яблоневский, у которого - большое разнообразие костюмов (от богатых дворянских одежд до солдатских мундиров).

Дорогие костюмы - еще одна гордость проекта (фото: пресс-служба телеканала СТБ)

Наряды: в метрах и стоимости

На некоторые пышные платья с кринолином уходило до 15 м ткани. Наряды шились из бархата, тафты, шелка, атласа и др.

Минимальная стоимость таких костюмов- от 15 000 грн ивыше. При этом дамское платье с кринолином и корсетом весит от десяти килограммов (и больше). У всех главных героинь есть костюмы, вышитые вручную.

Факт: более двух недель мастерица вручную вышивала шнурком и бисером наряд главной героини Катерины.

Грим

Главные герои не носили париков, накладных бород и усов - отращивали свои, но тем не менее в гримерных "Крепостной»" собралась целая коллекция! Их приготовили для дублеров. В целом было использовано 50-60 бород, 150 усов, 100 пар бакенбардов - разной формы, оттенков и т.д.

Премьера "Крепостной 3" состоится этой осенью на канале СТБ.