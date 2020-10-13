7 вариантов подарков на День защитника Украины от Лилии Ребрик

Что подарить в День защитника Украины? Ответ на этот вопрос озвучила известная ведущая Лилии Ребрик

Что подарить на День защитника Украины 14 октября? Этим вопросом в преддверие праздника задаются многие. Но как это сделать оригинально? И кого вообще следует поздравлять в этот день?

Безусловно, в первую очередь, нужно поздравить тех, кто защищает нашу страну в боях на Донбассе. Но также нельзя забывать обо всех, кто защищает нашу жизнь и покой в тылу, считает ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" и актриса Лилия Ребрик.

Поэтому Лилия и поделилась с читателями РБК-Украина вариантами подарков, которые точно порадуют вашего любимого.

Теплый аксессуар

Все-таки дело идет к зиме, так что сейчас самое время утеплиться. Порадуйте любимого уютным шарфом, стильной шапкой или качественными перчатками. Эти аксессуары согреют его в морозный день.

Парфюм или любое уходовое средство

Бытует мнение, что настоящему мужчине не нужны все эти баночки. Но вряд ли ваша половинка любит, когда лицо обветривается на морозе, а волосы торчат в разные стороны. Парфюм – это все-таки достаточно дорогой подарок, а вот крем, который защитит кожу от сухости и шелушения, – в самый раз.

Подарки по интересам

Наверняка вы знаете, к чему питает особую страсть ваша половинка. Любитель активного отдыха обрадуется новому спортивному снаряжению, ценитель хорошего алкоголя – бутылке коллекционного напитка, а киноман – уютному вечеру за просмотром любимого фильма.

Гаджет

Мужчины любят следить за новинками техники. Благо, сейчас они появляются чуть ли не каждый день. Наверняка ваш любимый тоже присматривался к чему-то интересненькому. Это может быть стильный фитнесс-трекер, беспроводная колонка или чехол для телефона с возможностью подзарядки. Вариантов очень много!

Яркое впечатление

Поездка в другой город, картинг, полет в аэротрубе или мастер-класс по приготовлению стейков – выберите вариант, который точно впечатлит вашего мужчину и оставит самые теплые воспоминания.

Отдых в компании друзей

Всем нам иногда нужно побыть порознь – хотя бы чтобы побольше соскучиться! Поэтому смело отправляйте любимого на рыбалку с друзьями или просмотр матча любимой команды. Он точно это оценит.

День только вдвоем

С друзьями мы разобрались, но нужно и уделить время друг другу. Попросите бабушек и дедушек посидеть с детьми, а сами отправляйтесь на романтический уикэнд или просто устройте ужин дома. Ведь чтобы уединиться, необязательно ехать далеко.

Лилия Ребрик с мужем и детьми (фото: пресс-служба канала "Украина")

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