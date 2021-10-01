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Абсолютно свободна: Бритни Спирс полностью оголилась на горячих фото с отдыха

Новина українською →
Пятница 01 октября 2021 16:32
Абсолютно свободна: Бритни Спирс полностью оголилась на горячих фото с отдыха Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: RBC.UA

Бритни Спирс решила оригинально отметить свою свободу от опекунства отца. Певица в компании своего жениха отправилась на отдых, где сделала серию голых горячих фото.

Пост с обнаженными снимками вызвал бурную реакцию поклонников. В основном - положительную.

Совсем недавно американский суд освободил Бритни Спирс от опеки отца и дал ей право самой контролировать свою жизнь. Ранее ей было запрещено распоряжаться финансами, устраивать личную жизнь и рожать детей. Теперь же она свободна делать что хочет. И начала артистка с голых фото.

Бритни запостила галерею снимков из роскошной ванной в отеле, представ полностью голой. Интимные места она прикрыла цветочками. Волосы Спирс были уложены в привычную всем слегка небрежную укладку, а макияж выполнен в духе smoky из ее юных лет. Также здесь есть несколько снимков с пляжа, где Бритни позирует в красных стрингах.

Абсолютно свободна: Бритни Спирс полностью оголилась на горячих фото с отдыхаАбсолютно свободна: Бритни Спирс полностью оголилась на горячих фото с отдыхаАбсолютно свободна: Бритни Спирс полностью оголилась на горячих фото с отдыхаАбсолютно свободна: Бритни Спирс полностью оголилась на горячих фото с отдыхаАбсолютно свободна: Бритни Спирс полностью оголилась на горячих фото с отдыхаАбсолютно свободна: Бритни Спирс полностью оголилась на горячих фото с отдыхаАбсолютно свободна: Бритни Спирс полностью оголилась на горячих фото с отдыхаБритни Спирс отметила свободу (фото: instagram.com/britneyspears)

"Игры в Тихом океане никому не повредят! Псссс фото не отретушированы… Ванна кривая!", - написала певица. Ее возлюбленный и будущий муж одним из первых откомментировал снимки, поставив хэштег: "#freethenipple" ("освободите сосок").

По всей видимости, пара не может нарадоваться свободе. К слову, инсайдер рассказал, что певица просто расплакалась от счастья, услышав о решении суда. "Она потрясена, не знает, что сказать, но при этом буквально подпрыгивает от счастья. Такой радости она не испытывала уже 13 лет", - поделился он.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс показала свое помолвочно кольцом с огромным бриллиантом.

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