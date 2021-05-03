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Абсолютное счастье: Горбунов умилил нежностью с беременной Осадчей в купальнике

Новина українською → Турция, Понедельник 03 мая 2021 09:57
Абсолютное счастье: Горбунов умилил нежностью с беременной Осадчей в купальнике Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на пасхальный уикенд в Турцию, но перед этим звездная пара порадовала поклонников ошеломительной новостью – ведущая призналась, что ожидает малыша! К слову, слухи об интересном положении теледивы ходили давно, но она не спешила их комментировать, теперь же все тайное стало явным. Юрий не скрывает своей радости и готов делиться ею со всеми.

Ведущий показал в Instagram счастливое семейное фото с женой в купальнике.

Юрий бережно обнимает любимую сзади, положив руку на ее округлившийся животик. Катя позирует в сдельном пестром купальнике с цветочным принтом и легкой рубашке-накидке. Любимый целует ее в щеку, а она счастливо улыбается в камеру. Пара позирует возле знаменитого "дерева желаний" в Мармарисе.

"Загадуйте бажання - вони обов‘язково збуваються! Всім гарних Великодніх свят!" - обратился к поклонникам ведущий.

Абсолютное счастье: Горбунов умилил нежностью с беременной Осадчей в купальнике

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Под фото счастливой семьи, ожидающей с нетерпением пополнения, отметились их многие звездные друзья и оставили свои поздравления: Маша Ефросинина, Настя Каменских, Джамала, Ольга Цибульская, Екатерина Бужинская, Соломия Витвицкая, Наталья Денисенко.

  • Какая красивая фотография. Вы прекрасны!
  • Котятки
  • Шикарно
  • Такие красивые
  • Такая чудесная пара! Счастья вам
  • Чудесные! Самые-самые-самые
  • Какие вы молодцы! Прекрасная семья!
  • Поздравляю вас! Женщина становится Богиней!

К слову, многие фолловеры Юрия считают, что у пары будет девочка! В недавнем интервью ведущий признался, что очень хочет дочку от любимой.

Напомним, что ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая, а также другие звездные семьи показали, как отмечают Пасху.

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