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Адель призналась, что помогло ей избавиться от депрессии и панических атак

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Пятница 12 ноября 2021 18:16
Адель призналась, что помогло ей избавиться от депрессии и панических атак Адель (фото: instagram.com/adele)
Автор: RBC.UA

33-летняя Адель дала новое интервью популярному журналу Rolling Stone. В нем певица, которая недавно выпустила новый альбом, раскрыла много личных вопросов, включая проблемы с психическим здоровьем из-за бракоразводного процесса с бывшим супругом Саймоном Конекки.

То, что Адель тяжело переносила развод, известно давно. Девушке потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя и начать вновь строить личную жизнь. Только недавно у нее появился новый парень. Избранником британской звезды стал успешный 39-летний спортивный Рич Пол. Он сумел дать ей главное - легкость и веселость, которых ей так не хватало в этот период.

Адель призналась, что помогло ей избавиться от депрессии и панических атакАдель дала новое интервью (фото: instagram.com/adele)

Оказалось, из-за депрессии Адель в течение долгих недель почти не вставала с постели и целыми днями смотрела сериал "Сопрано". В результате дней, проведенных в одиночестве, и постоянного прокручивания мыслей и переживаний, у нее развилась тревожность и панические атаки.

Адель призналась, что помогло ей избавиться от депрессии и панических атак

Адель (фото: instagram.com/adele)

Чтобы вернуть себе нормальное психическое состояние, Адель понадобилось перебрать много методов. Одним из самых действенных оказался спорт. Регулярные занятия стали ее отдушиной, они придавали сил и желания жить. А отличная физическая форма стала отличным бонусом. В то время Адель также начала активно путешествовать, перестала употреблять алкоголь и глютен. Как оказалось, у нее была его непереносимость.

Напомним, недавно стало известно, что Адель собирается замуж за своего нового избранника.

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