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Адель разозлила бывшего мужа откровениями о разводе: не хотел публичности

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Понедельник 22 ноября 2021 13:38
Адель разозлила бывшего мужа откровениями о разводе: не хотел публичности Адель (фото: instagram.com/adele)
Автор: RBC.UA

Певица Адель выпустила новый альбом, который посвятила своему бывшему мужу. Известная откровенностью певица призналась, что тяжело переживала развод и большинство композиций отражают ее состояние. Также недавно 33-летняя звезда дала интервью Опре Уинфри, где рассказала о неудавшемся браке и способах преодоления личного кризиса. За честность Адель получила одобрение поклонников и повышенный интерес к альбому.

А теперь стало известно, как к ней относится сам экс-муж певицы.

Адель и бизнесмен Саймон Конекки объявили о разводе еще в 2019-м году. Расставание поначалу было закрытой темой - ни певица, ни мужчина не хотели огласки и причин разрыва не называли. Супруги казались со стороны гармоничной парой, воспитывали сына. Позже Адель все же не смогла молчать.

В интервью она рассказала, что расставание стало для нее настоящим кризисом. Она пережила депрессию и вынуждена была спасаться в спорте. Так что ее кардинальное похудение - вовсе не цель, а результат пережитой драмы. Сейчас артистка уже пришла в себя и даже завязала новые отношения. Но неудавшееся замужество все еще дает свои отголоски.

Адель разозлила бывшего мужа откровениями о разводе: не хотел публичности

Адель (фото: instagram.com/adele)

Как на это реагирует экс-муж звезды, стало известно на днях. Саймон, по словам инсайдеров, признался, что был вынужден "смириться с тем фактом, что певица подробно расскажет об их разводе". Хотя ему самому нравится быть в тени.

"Он не посещает большие гламурные голливудские мероприятия. И он, конечно, вообще публично не обсуждает свой брак. Он знал, на какой риск идет в случае с Адель: ведь она - артист, который не скрывает своих чувств", - признался источник.

Тем не менее, Адель и Саймон сохранили общение и хорошие взаимоотношения ради своего сына Анджело. Бывшие супруги живут неподалеку друг от друга. Певица часто повторяет, как ребенку повезло иметь такого отца.

"У Анджело не могло быть лучшего отца. Саймон так увлечен и так заинтересован. Чем бы ни увлекался Анджело, он хочет посмотреть на это, куда он хочет пойти и поиграть, он идет вместе с ним. Я и мои лучшие друзья называем его "Саймон Бриллиант". Мы любим его".

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