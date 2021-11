Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music Awards

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии American Music Awards - крупного музыкального события, которое приравнивается по значимости к "Грэмми". На сцене появилисьали BTS, которые получили награду Artist of The Year, Оливия Родриго - New Artist of The Year, Coldplay, Silk Sonic, Дженнифер Лопес и другие. А на красной дорожке - масса стильных знаменитостей.