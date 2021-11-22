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Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music Awards

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Понедельник 22 ноября 2021 10:45
Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music Awards Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии American Music Awards - крупного музыкального события, которое приравнивается по значимости к "Грэмми". На сцене появилисьали BTS, которые получили награду Artist of The Year, Оливия Родриго - New Artist of The Year, Coldplay, Silk Sonic, Дженнифер Лопес и другие. А на красной дорожке - масса стильных знаменитостей.

Предлагаем полюбоваться самыми яркими и весьма неординарными образами.

Многие гости церемонии удивили выбором образов. Так, Дженнифер Лопес появилась в свадебном наряде, чем спровоцировала разговоры о своем скором замужестве. Mаneskin, вопреки любви к провокации, выбрали классические смокинги. А вот Винни Хурлоу, которая всегда отдает предпочтение соблазнительным нарядам, пришла в роскошном "голом" платье.

Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music AwardsДженнифе Лопес (фото: instagram.com/amas)

Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music AwardsBTS (фото: instagram.com/amas)

Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music AwardsВинни Харлоу (фото: instagram.com/amas)

Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music AwardsMаneskin (фото: instagram.com/amas)

Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music AwardsКолсон Бэйкер с дочерью (фото: instagram.com/amas)

Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music AwardsБилли Портер (фото: instagram.com/amas)

Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music AwardsОливия Родриго (фото: instagram.com/amas)

Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music AwardsДженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music AwardsКарди Би (фото: instagram.com/amas)

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