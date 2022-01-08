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Африканский соблазн: Огневич в супероткровенном монокини завела фото с жаркого континента

Новина українською →
Африка, Суббота 08 января 2022 09:55
Африканский соблазн: Огневич в супероткровенном монокини завела фото с жаркого континента Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

Злата Огневич после перипетий финала "Холостяки 2" решила начать год с релакса и перезагрузки – на Рождество она отправилась в отпуск. Звезда улетела в жаркий Занзибар.

Ей пришлось добираться с пересадками, но, невзирая на изнуряющий перелет, звезда была в восторге, оказавшись в африканской стране. Злате достался роскошный номер с национальным колоритом, который поразил ее. Примечательно, что в путешествие Злата отправилась одна.

Певица поделилась первыми пляжными кадрами в соблазнительном монокини-трансформере и рассказала в Instagram о своих впечатлениях от поездки.

Черный купальник с застежками фастекс подчеркнул соблазнительные формы звезды и выглядел на ней весьма откровенно, что не могли не отметить поклонники Огневич.

Африканский соблазн: Огневич в супероткровенном монокини завела фото с жаркого континента

Африканский соблазн: Огневич в супероткровенном монокини завела фото с жаркого континента

Африканский соблазн: Огневич в супероткровенном монокини завела фото с жаркого континента

Злата показала фигуру в пикантном монокини (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Путешествие стало для Златы спонтанным решением. "Хотелось далеко и не попсово при этом, еще отпуск небольшой, сидеть 10 дней на карантине- исключено!" – озвучила главные критерии выбора страны артистка.

"Если говорить о приключениях, их я всегда найду, а в Африке - тем более. Завтра еду на 3-х дневное сафари, увижу прекрасную Килиманджаро, спущусь в кратер вулкана ( он уже не работает, все ок ), увижу древнее африканское племя и многое другое! В общем, получается все как-то неожиданно прекрасно!" – восторженно рассказала Злата.

"Вы такая красотка, поделитесь, как держать себя в такой форме", - восхитилась одна из подписчиц звезды. "Систематические тренировки, еда и массаж", – сдала действенную схему Злата.

  • Фактурная внешность у вас
  • Красотка
  • Вау, очень круто выглядите
  • Злата, вы супер!
  • Неожиданно, но красиво
  • Златочка, ты очень красивая леди
  • Златочка, вы ослепительны в купальнике!
  • Африканская соблазнительница
  • Очень круто
  • Златочка в великолепной форме
  • Фигура класс

Также поклонники Златы посетовали, что рядом с ней нет близкого друга и фаворита зрительских симпатий проекта "Холостячка 2" Максима Тарапаты. Парочка вместе провела новогодний викенд и даже отмечала праздники семьями. Тем временем мужчина остался в Киеве и решает, куда же ему махнуть – в экзотический Занзибар или на Бали?

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Холостячка Злата Огневич
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