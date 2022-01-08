Африканский соблазн: Огневич в супероткровенном монокини завела фото с жаркого континента

Злата Огневич после перипетий финала "Холостяки 2" решила начать год с релакса и перезагрузки – на Рождество она отправилась в отпуск. Звезда улетела в жаркий Занзибар. Ей пришлось добираться с пересадками, но, невзирая на изнуряющий перелет, звезда была в восторге, оказавшись в африканской стране. Злате достался роскошный номер с национальным колоритом, который поразил ее. Примечательно, что в путешествие Злата отправилась одна.

Певица поделилась первыми пляжными кадрами в соблазнительном монокини-трансформере и рассказала в Instagram о своих впечатлениях от поездки.

Черный купальник с застежками фастекс подчеркнул соблазнительные формы звезды и выглядел на ней весьма откровенно, что не могли не отметить поклонники Огневич. Злата показала фигуру в пикантном монокини (фото: instagram.com/zlata.ognevich) Путешествие стало для Златы спонтанным решением. "Хотелось далеко и не попсово при этом, еще отпуск небольшой, сидеть 10 дней на карантине- исключено!" – озвучила главные критерии выбора страны артистка. "Если говорить о приключениях, их я всегда найду, а в Африке - тем более. Завтра еду на 3-х дневное сафари, увижу прекрасную Килиманджаро, спущусь в кратер вулкана ( он уже не работает, все ок ), увижу древнее африканское племя и многое другое! В общем, получается все как-то неожиданно прекрасно!" – восторженно рассказала Злата. "Вы такая красотка, поделитесь, как держать себя в такой форме", - восхитилась одна из подписчиц звезды. "Систематические тренировки, еда и массаж", – сдала действенную схему Злата. Фактурная внешность у вас

Красотка

Вау, очень круто выглядите

Злата, вы супер!

Неожиданно, но красиво

Златочка, ты очень красивая леди

Златочка, вы ослепительны в купальнике!

Африканская соблазнительница

Очень круто

Златочка в великолепной форме

Фигура класс