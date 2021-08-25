Ах, эти ноги: Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в купальнике

Судя по всему, Даша отдыхает где-то на морском побережье, однако указывать место она не стала.

На снимках артистка предстала в ярком цельном красном купальнике, босиком и с распущенными волосами. На одном фото она принимает уличный душ на фоне яркой зелени вокруг.

А на другом кадре Астафьева позирует на фоне моря, выгодно демонстрируя свои соблазнительные формы и длинные стройные ноги.

Даша Астафьева покорила шикарной фигурой в ярком купальнике (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Просто не имеет значения, 1 или 2. Это оба любимые", - написала Даша под публикацией.

Поклонники написали множество комментариев под фото, восхищаясь красотой и фигурой знаменитости.