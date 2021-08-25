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Ах, эти ноги: Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в купальнике

Автор: RBC.UA

Известная украинская актриса, певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными кадрами, на которых предстала в купальнике.

Жаркие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Судя по всему, Даша отдыхает где-то на морском побережье, однако указывать место она не стала.

На снимках артистка предстала в ярком цельном красном купальнике, босиком и с распущенными волосами. На одном фото она принимает уличный душ на фоне яркой зелени вокруг.

А на другом кадре Астафьева позирует на фоне моря, выгодно демонстрируя свои соблазнительные формы и длинные стройные ноги.

Даша Астафьева покорила шикарной фигурой в ярком купальнике (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Просто не имеет значения, 1 или 2. Это оба любимые", - написала Даша под публикацией.

Поклонники написали множество комментариев под фото, восхищаясь красотой и фигурой знаменитости.

  • Рыба моя красивущая
  • Красотааааа
  • Прекрасна
  • Обалденная!
  • Все фотографии классные
  • Ого, Дарья
  • Звездааа!!! Гори и зажигай
  • Как всегда невероятно красива
  • Ах, эти ноги
  • Вы само очарование!!!
  • Фигурка топ
  • Божественная
  • Больше таких фото
  • Восхитительная леди
  • Стильная, обворожительная, секси

Напомним, что ранее Дашу Астафьеву с трудом узнали поклонники на ярких домашних фото.

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Даша Астафьева