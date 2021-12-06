UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Александра Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кг

Автор: Марина Настевич

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая за время участия в шоу "Танцы со звездами 2021" похудела на 20 килограммов, отправилась на отдых в теплые края. Певица не упустила случая похвастаться постройневшими формами и сделала фото в купальнике.

Эффектные кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Александра выбрала цельный белый купальник с глубоким вырезом на спине, которой удачно подчеркнул ее женственные формы и позволил полюбоваться на татуировки на бедре и плечах певицы.

Свой пляжный лук звезда дополнила белым платком с цветочным принтом, повязанным на голову, и стильными солнцезащитными очками. Свои кудрявые длинные волосы она оставила распущенными.

Зарицкая эффектно позировала на фоне бурных волн, демонстрируя постройневшую фигуру и счастливо улыбаясь.

Александра Зарицкая восхитила женственными формами после похудения (фото: instagram.com/kazka.band)

"Бачила, що в Києві сніг. Я вже теж дуже скоро з ним зустрінусь. Насолоджуюсь останніми днями відпочинку аби увірватись у грудень. Там буде багато всього цікавого, а головне - наш новий кліп. Зовсім скоро скажу вам дату релізу", - поделилась певица.

В свою очередь подписчики Саши пришли в восторг от таких фото и засыпали ее комплиментами.

  • Гарнота
  • Красотка!
  • Афродита, которая вышла из пены морской
  • Яка красива
  • Саша, виглядаєш просто вогонь
  • Яка красуня
  • Олександра вааай
  • Які хвилі, яка Сашка
  • Сашааа, ці світлини неймовірні!
  • Сашкаааа, красива капець
  • Боже мой , что это за маленькая красотка

Ранее Александра Зарицкая из KAZKA рассказала о расставании с бойфрендом и сказала, когда выйдет замуж.

Читайте LITE в Google News
KAZKAАлександра Зарицкая