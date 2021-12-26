Александра Зарицкая устроила романтическое свидание с партнером по "Танцам": красивая пара

На снимках Александра и Юрий запечатлены в кино, во время прогулок по улице за ручку и под руку, а также во время посиделок в уютном кафе. А на фото из торгового центра они практически поцеловались.

В интервью изданию на вопрос "Правду ли говорят о вашем пылком романе?" Зарицкая ответила, что на данный момент считает этот вопрос несвоевременным.

"Судя по опыту. Моя позиция: рассказывать о любимом человеке тогда, когда все будет серьезно", - добавила артистка.

Она отметила, что ее вторая половинка непременно должна обладать такими качествами, как "амбициозность, чувство юмора и любовь к музыке".



Среди своих любимых романтических мест в Киеве Саша назвала каток, добавив, что из-за страха на коньки она встанет только с тем, в ком будет максимально уверена.

"Также очень люблю ходить в кино, особенно на ужастики, и прятаться в объятиях второй половинки", – призналась певица.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков подогрели слухи о своем романе (фото: jetsetter.ua)

Пользователи сети пришли в восторг от совместных фото пары и засыпали их теплыми отзывами и словами надежды, что они все же вместе.