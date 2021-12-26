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Александра Зарицкая устроила романтическое свидание с партнером по "Танцам": красивая пара

Автор: Марина Настевич

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая благодаря участию в "Танцах со звездами" похудела на 20 килограммов, вновь заинтриговала поклонников своими отношениями с партнером по проекту Юрием Мешковым. Пара, которой уже давно приписывают роман, отправилась на прогулку по романтическим местам Киева.

Атмосферными кадрами из фотосессии для журнала Jetsetter певица поделилась в своем Instagram.

На снимках Александра и Юрий запечатлены в кино, во время прогулок по улице за ручку и под руку, а также во время посиделок в уютном кафе. А на фото из торгового центра они практически поцеловались.

В интервью изданию на вопрос "Правду ли говорят о вашем пылком романе?" Зарицкая ответила, что на данный момент считает этот вопрос несвоевременным.

"Судя по опыту. Моя позиция: рассказывать о любимом человеке тогда, когда все будет серьезно", - добавила артистка.

Она отметила, что ее вторая половинка непременно должна обладать такими качествами, как "амбициозность, чувство юмора и любовь к музыке".

Среди своих любимых романтических мест в Киеве Саша назвала каток, добавив, что из-за страха на коньки она встанет только с тем, в ком будет максимально уверена.

"Также очень люблю ходить в кино, особенно на ужастики, и прятаться в объятиях второй половинки", – призналась певица.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков подогрели слухи о своем романе (фото: jetsetter.ua)

Пользователи сети пришли в восторг от совместных фото пары и засыпали их теплыми отзывами и словами надежды, что они все же вместе.

  • Які ви класні разом
  • Тили-тили тесто
  • Ну така красива пара. Дуже хотілося б, що б це був не піар, а свята правда і діточок, як на небі зірочок
  • Я за ВАС очень рада, Сашенька, что ТАНЦЫ изменили ВАШУ жизнь и подарили ВАМ радость и счастье!!!
  • Спасибо, фото шикарные, пара - глаз не оторвать
  • Ви такі гарні
  • Яка ж ви чарівна пара! На вас можна дивитись вічно! Щастя вам без міри, любові неземної, творчої наснаги
  • Красивая пара
  • Ви такі милі
  • "Пара" року, справді чудові

Напомним, ранее Александра Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кг.

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KAZKAАлександра Зарицкая