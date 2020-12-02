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Александру Прохорову – 29: ловите самые откровенные факты из жизни секс-символа "Танцев со звездами"

Новина українською → Киев, Среда 02 декабря 2020 17:38
Александру Прохорову – 29: ловите самые откровенные факты из жизни секс-символа "Танцев со звездами" 2 декабря этого года Александру Прохорову исполняется 29 лет (фото из личного архива танцора)
Автор: Дмитрий Войналович

Александр Прохоров танцор и хореограф, серебряный финалист проекта "Танцы со звездами" – празднует день рождения. Секс-символу украинского шоу-бизнеса сегодня, 2 декабря, исполняется 29 лет.

По такому по случаю мы собрали интересные факты из биографии именинника, который завоевал сердца миллионов зрителей. О некоторых из них вы узнаете впервые!

Факт №1. Интерес к танцевальному искусству возник у Прохорова неожиданно и в достаточно взрослом возрасте 15 лет. Талант дал о себе знать и очень быстро Александр стал востребованным танцором не только в родной Украине, но и за ее пределами!

Факт №2. Саша многократный победитель и лауреат конкурсов спортивно-бального танца.

Факт №3. Танцор работал в США и Канаде в рамках масштабного концертного проекта Salute to Vienna.

Факт №4. Дважды Александр участвовал в популярном танцевальном проекте "Танцы со звездами" (в 2018 и 2019 годах). Партнершами Прохорова были талантливые и очень целеустремленные звезды – Анна Ризатдинова и Анита Луценко.

Александру Прохорову – 29: ловите самые откровенные факты из жизни секс-символа &quot;Танцев со звездами&quot;

Прохоров и Ризатдинова (фото из личного архива Александра)

Факт №5. Пару Луценко-Прохоров судьи телешоу называли самой техничной парой сезона!

Александру Прохорову – 29: ловите самые откровенные факты из жизни секс-символа &quot;Танцев со звездами&quot;

Прохоров и Луценко (фото из личного архива Александра)

Факт №6. В сезоне 2019 года, пара Александра Прохорова и Анны Ризатдиновой стала абсолютным рекордсменом по количеству эфиров с наивысшими баллами от судей и получила почетное "серебро" на проекте!

Факт №7. Саша артист балета D`Arts Dance Project.

Факт №8. Прохоров работал с самыми популярными украинскими артистками: NK, Олей Цыбульской, Натальей Могилевской, Златой Огневич, Олей Поляковой и другими.

Факт №9. Саша не считает себя "модником". Парень спокойно относится к трендам и брендам, не гонится за ними.

Факт №10. Прохоров очень любит джинсы – у него есть больше 25 пар, но, как он признается, больше половины из них он даже не носил.

Факт №11. Во время суперфинала "Танцев со звездами" в этом году Александр вернулся на паркет шоу и станцевал с Олей Цыбульской. Страстное дуэтное соло Прохорова и Цыбульской вызвало овации у судей и бурную реакцию в соцсетях.

Факт №12. Артист очень любит кино, в особенности триллеры. Ему нравятся работы режиссера Франсуа Озона.

Факт №13. Прохоров признается, что ужасно не любит готовить. Но артист так обожает сладкое и сдобу, что для удовлетворения своих гастрономических желаний научился готовить шарлотку! В этом танцору помогла сестра.

Факт №14. Александр часто проводит мастер-классы для всех желающих научиться танцевать. О чем рассказывает в своих соцсетях.

Александру Прохорову – 29: ловите самые откровенные факты из жизни секс-символа &quot;Танцев со звездами&quot;

Александр любит учить украинцев танцевать (фото из личного архива)

Факт №15. На днях Александр презентовал страстный танцевальный дуэт с Тоней Руденко, что вызвало восторг у поклонников танцора.

Факт №16. В будущем, Александр Прохоров мечтает создать в Киеве большой центр детского развития, где дети смогли бы заниматься искусством и спортом.

Александру Прохорову – 29: ловите самые откровенные факты из жизни секс-символа &quot;Танцев со звездами&quot;

Мы желаем Александру Прохорову всегда оставаться таким же улыбчивым, как на этом фото

Напомним, что ранее Прохоров разоткровенничался об отношениях с Ризатдиновой на "Танцах со звездами".

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